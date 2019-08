Dagli Stati Uniti giungono nuove avvincenti anticipazioni sulla soap opera "Beautiful", meglio conosciuta in patria con il titolo di "The Bold and the beautiful". Nelle puntate americane, infatti, sta per succedere qualcosa di incredibile che cambierà il destino di diversi personaggi della soap ma soprattutto di Thomas Forrester. Il giovane, infatti, finirà in coma dopo che Brooke Logan accorrerà in aiuto della figlia Hope e lo spingerà rovinosamente da una scogliera.

Il ritorno di Thomas Forrester

Secondo le anticipazioni americane di "Beautiful", dopo aver scoperto che sua figlia Beth è ancora viva, Hope deciderà di ritornare con Liam e riprendere la loro relazione da dove si era interrotta. A quel punto la giovane chiederà a Justin Barber di annullare le sue nozze con Thomas e di liberarla da qualsiasi vincolo legale la leghi ancora al Forrester. Quest'ultimo, nel frattempo, fuggirà e si nasconderà in un luogo misterioso da cui poi farà ritorno in maniera improvvisa e sconcertante.

Il giovane, infatti, ritornerà a Los Angeles per rimproverare e spaventare suo figlio Douglas, colpevole di aver rivelato a tutti che Beth era in realtà Phoebe. Fatto ciò, il giovane Forrester si recherà alla casa sulla scogliera per confrontarsi con Hope e cercare di convincerla della propria innocenza. E così sarà, Thomas spiegherà ad Hope di non aver mai voluto farle del male e di aver fatto tutto ciò di cui lei lo accusa soltanto per non perderla.

Ridge si allontanerà da Brooke

Il confronto fra Hope e Thomas non sarà del tutto sereno, ma sarà carico di tensione e astio soprattutto da parte della Logan. Brooke deciderà di recarsi alla casa sulla scogliera dopo aver saputo che Thomas è andato a cercare Hope. Arrivata lì, la donna crederà erroneamente che Thomas stia per fare del male ad Hope e lo spingerà dalla scogliera senza pensarci due volte.

Subito dopo interverrà sulla scena anche Ridge che correrà immediatamente in aiuto del figlio, trovandolo privo di sensi ma ancora vivo. A quel punto, l'uomo chiamerà i soccorsi e Thomas verrà trasportato d'urgenza in ospedale dove entrerà in coma. Subito dopo Ridge si recherà da Brooke e Hope per chiedergli spiegazioni su cosa è successo e lì, scoprirà che a spingere suo figlio dalla scogliera è stata proprio sua moglie.

La notizia scioccherà il Forrester e lo spingerà ad allontanarsi gradatamente dalla sua consorte. Infelice per la situazione venutasi a creare in casa sua, Ridge deciderà di ritornare in ospedale, senza sapere che al suo arrivo avrà un'altra brutta sorpresa. Nella stanza del figlio, infatti, sorprenderà Liam Spencer mentre sta inveendo rabbiosamente contro Thomas, ancora privo di sensi.