Tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva autunnale Mediaset vi è sicuramente Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi, che tornerà in onda da metà settembre. In questi giorni sono cominciate le riprese ufficiali di questa seconda stagione, che si preannuncia ricca di colpi di scena e di sorprese, a partire dalla conduttrice che non sarà più Simona Ventura, bensì Alessia Marcuzzi.

In queste ore, inoltre, trapelano anche le prime indiscrezioni su quelli che saranno i tentatori di questa seconda edizione: sarebbero presenti anche alcuni ex volti di Uomini e donne, tra cui Nicolò Brigante.

Al via le riprese di Temptation Vip con Alessia Marcuzzi

Le anticipazioni ufficiali su Temptation Island Vip rivelano che sono iniziate ufficialmente le riprese di questa nuova stagione del reality show Mediaset, che andrà in onda a partire da settembre in prime time su Canale 5.

A darne la conferma è stata la nuova padrona di casa, Alessia Marcuzzi, la quale in queste ore ha postato delle Stories che la vedono impegnata con le prove ufficiali in Sardegna, location dove viene girato il docu-reality.

Un nuovo impegno per la Marcuzzi, che prenderà il posto di Simona Ventura, la quale ha condotto con successo la prima edizione Vip del programma, ottenendo una media superiore al 22% di share in prime time e oltre tre milioni e mezzo di spettatori.

Riuscirà la Marcuzzi a bissare il successo e a consolidare così la leadership di Temptation Island Vip nel prime time di Canale 5?

In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto auditel di questa seconda stagione, nel corso delle ultime ore sono trapelate le prime indiscrezioni sui nomi dei nuovi tentatori che si metteranno in gioco, quest'anno, all'interno del villaggio dell'amore. Stando a quanto riportato dal sito Gossip e Tv, dovremmo rivedere in video l'ex tronista di Uomini e donne Nicolò Brigante, la cui scelta all'interno del programma di Maria De Filippi, per lui, non è stata molto fortunata.

Tra i tentatori di Temptation Island Vip diversi volti di U&D

E ancora, sempre dal mondo di Uomini e Donne, dovrebbe esserci la bella Federica Spano, che il pubblico ricorderà per la sua partecipazione come corteggiatrice durante il trono di Andrea Cerioli. Secondo Il Vicolo delle News, invece, tra i tentatori di questa edizione dovrebbe esserci anche Federica Francia, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta.

Sempre in arrivo dal dating show, stando alle indiscrezioni riportate da Isa e Chia, ci sarebbero anche altri due ex corteggiatori che in passato abbiamo visto nella trasmissione pomeridiana della De Filippi. Trattasi di Antonio Moriconi e di Fabrizio Baldassarre.