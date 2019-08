Numerosi telespettatori attendono con ansia il nuovo talent show, Amici Vip. Fino ad ora si sapeva che la conduzione del programma era stata affidata alla showgirl svizzera Michelle Hunziker. Tuttavia, qualche ora fa è giunta notizia da Tv Blog che potrebbe essere Maria De Filippi ad avviare la trasmissione.

Infatti, secondo un'indiscrezione, la conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te dovrebbe presentare solamente la prima puntata di Amici Vip, un programma che sarà costituito da sei puntate ed inizierà a partire dal 23 settembre di quest'anno.

Il motivo per cui la prima puntata di Amici Vip sarà condotta dalla De Filippi

Sembrerebbe quasi sicuro che la prima puntata di Amici Vip sarà affidata alla conduzione di Maria De Filippi. In realtà non è ancora stato confermato. Tuttavia, chiedersi il motivo di questa scelta risulterebbe abbastanza naturale. Inizialmente sarebbe logico dover far aprire le danze del nuovo programma di Amici alla padrona di casa del format televisivo in assoluto.

In realtà secondo un'indiscrezione riportata dal sito di DavideMaggio, tratta da Blogo, Antonio Ricci non vorrebbe far aprire a Michelle Hunziker ben due programmi nella stessa settimana. Infatti, la celebre showgirl svizzera condurrà anche la nuova edizione di Striscia La Notizia, in onda dalla fine di settembre 2019. È opportuno chiarire che per adesso non c'è nulla di certo, ma è tutto solamente molto probabile. Nel cast del nuovo programma televisivo è sicura la presenza di Laura Torrisi e Pamela Camassa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Amici Di Maria

Conduzione di Wanda Nara ad Amici Vip respinta dalla De Filippi ed il suo staff

Il magazine Chi ha rivelato uno scoop davvero inaspettato. A Wanda Nara era stata offerta la possibilità di entrare a far parte del cast della trasmissione. La donna avrebbe successivamente rifiutato di essere una semplice partecipante. Poi, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe fatto una proposta agli autori del nuovo talent show.

Si vocifera che la moglie ed agente del calciatore Icardi si fosse originariamente candidata alla conduzione di Amici Vip.

Secondo quanto riportato, sarebbe stata rifiutata da Maria De Filippi ed il suo staff perché ormai era stata scelta Michelle Hunziker. Pare che Wanda Nara debba ricoprire nuovamente il suo posto a Tiki Taka con Pierluigi Pardo, confermata per il secondo anno consecutivo. La sudamericana è anche attesa per l'edizione 2020 di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, notizia non ancora certa.

Non rimane che aspettare l'inizio dell'autunno, che porterà tante nuove occasioni di intrattenimento nella quinta rete televisiva italiana, come la prima edizione di Amici Vip.