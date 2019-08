Francesco Chiofalo è tornato al centro dell'attenzione social dopo che questa notte la sua fidanzata Martina Fiordelisi, ha pubblicato una serie di stories in cui diceva di essere stata tradita dal ragazzo. Dopo il video in lacrime di Chiofalo, che ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social, ecco che è tornata a parlare anche Selvaggia Roma, nota al pubblico per essere stata l'ex fidanzata di Francesco ai tempi in cui i due partecipavano a Temptation Island.

La ragazza si è lasciata andare a delle pesanti confessioni, tra cui quella secondo la quale Chiofalo le avrebbe messo le mani addosso.

Le accuse di Selvaggia Roma contro l'ex Francesco Chiofalo: 'È un manesco'

Selvaggia Roma, dopo tutta la boutade mediatica che è scoppiata quest'oggi intorno a Francesco, ha scelto di intervenire in prima persona e lo ha fatto facendo una diretta sul suo profilo Instagram, dove tra le altre cose ha svelato ai suoi fan che Chiofalo è sempre stato un uomo molto manesco e che in passato le avrebbe messo le mani addosso, non soltanto una volta bensì in svariate occasioni.

Una confessione a dir poco choc, che ovviamente non è passata inosservata. La ragazza, infatti, sostiene che lei ha sempre perdonato questi 'errori' a colui che all'epoca dei fatti era il suo fidanzato ma oggi ha scelto di denunciare il tutto e per la prima volta ha parlato apertamente del fatto che Chiofalo l'avrebbe picchiata ai tempi della loro relazione.

Accuse alle quali non è ancora arrivata la controreplica da parte di Francesco.

Dopo le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi, Chiofalo si è limitato a postare delle stories su Instagram, dove in lacrime, ammette di essere amareggiato soltanto perché la sua ragazza è andata via di casa e non può permettersi di perdere una ragazza speciale come lei. Ecco perché Francesco ammette di non volersi dar pace e di voler fare il possibile per poterla nuovamente conquistare.

Francesco Chiofalo scoppia in lacrime e si dispera per l'addio di Antonella

Di sicuro, però, dopo le clamorose accuse di Selvaggia Roma, l'ex protagonista di Temptation Island non potrà restare in silenzio e c'è da scommettere che nelle prossime ore possa decidere di replicare alla ragazza.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, nelle ultime ore si è fatta viva anche un'altra ex fidanzata di Francesco, la quale sostiene di aver convissuto con lui per un anno e mezzo e che in tutto quel tempo, Chiofalo sarebbe riuscito a non far emergere la loro relazione. 'È abile nel dire menzogne e bugie', ha dichiarato l'ex fidanzata attraverso dei post che ha deciso di pubblicare su Instagram questa mattina per fare chiarezza.