Nuovo spazio incentrato sulla soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che si appresta a salutare in modo definitivo i telespettatori italiani. Nell’appuntamento di lunedì 2 settembre 2019, la nuova nemica dei due protagonisti principali dello sceneggiato, cioè Pelin Turan, sembrerà riuscire nella sua impresa. Nazli Pinar infatti, stanca delle mancanze del marito Ferit Aslan, per averla trascurata da quando è tornata a far parte della sua vita la sua ex fidanzata, si allontanerà da Istanbul per potersi rilassare dopo ciò che è accaduto negli ultimi giorni.

L’architetto non appena verrà a conoscenza dell’improvvisa partenza della sua dolce metà, intenzionato a non farsela scappare per nessun motivo, si metterà alla disperata ricerca della chef riuscendo a scoprire tramite la signora Ikbal che si trova in campagna.

Anticipazioni del 2 settembre: l’Aslan riesce a rintracciare la moglie

Le anticipazioni della puntata numero 66 che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset nel primo pomeriggio di lunedì 2 settembre 2019, raccontano che Ferit, per aver incontrato in segreto Pelin, arriverà in ritardo al reportage gastronomico tenutosi al suo ristorante.

Nazli, già arrabbiata a causa del marito, avrà l’ennesima discussione con Asuman. La cuoca andrà su tutte le furie per aver appreso che sua sorella si è fatta pagare la tassa scolastica da Deniz. La migliore amica di Fatos esausta per gli ultimi eventi, deciderà di staccare la spina per qualche giorno, visto che se ne andrà via dalla città. La cuoca prima di lasciare a malincuore la villa, poiché saprà che Bulut sentirà sicuramente la sua mancanza, farà sapere a Ferit la sua decisione tramite dei biglietti.

Asuman, decisa a restituire al fratello di Demet il denaro che ha dato in prestito, accetterà la proposta di lavoro ricevuta da un uomo con delle losche intenzioni, finendo per cacciarsi nei guai. La giovane senza avvisare nessuno, si presenterà a casa di un certo Muzzaffer, con l’intento di farsi assumere come cameriera, rischiando di essere abusata. Per fortuna Deniz con il suo intervento riuscirà ad impedire al losco individuo di approfittarsi della sua amica, aggredendolo fisicamente.

In seguito Nazli rassicurerà Fatos dicendole che trascorrerà la notte ad Iznik in un hotel, mentre il giorno seguente aiuterà suo zio a raccogliere le olive. L’Aslan dopo essersi recato dalla stilista con l’intento di scoprire in quale luogo si è rifugiata sua moglie, comprenderà grazie alla sua segretaria che la cuoca si trova in un posto in cui ci sono gli ulivi, e deciderà di raggiungerla.