È una vera e propria bufera di critiche quella che in queste ore sta travolgendo Francesco Chiofalo. Un presunto tradimento di lui nei confronti della fidanzata Antonella Fiordalisi averebbe scatenato l'ira dei follower su instagram. La ragazza con cui Chiofalo avrebbe tradito la Fiordalisi si chiama Aurora Ciorbi.

Attraverso i social la ragazza ha deciso di raccontare tutta la verità sulla storia avuta con l'ex concorrente di Temptation Island; il quale disperato dalle rivelazioni ha pubblicato un video dove piange chiedendo il perdono della fidanzata e promettendo di riconquistarla.

Aurora Ciorbi vuota il sacco

Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram Aurora ha svelato tutti i retroscena della sua storia con l'ex fidanzato di Selvaggia Roma: "Ciao a tutti, dopo tanto tempo vi racconto una storia che alcuni di voi già sanno ma che tanti altri non ne sono ancora a conoscenza. Una storia che mi ha vista coinvolta per un anno e mezzo e che ancora oggi purtroppo mi vede coinvolta in prima persona insieme a chi mi sta vicino".

Questo il messaggio pubblicato nella prima delle tante storie che in queste ore hanno gettato Francesco Chiofalo nella bufera delle critiche. La ragazza poi ha continuato la sua lunga confessione, dove ammette di aver condiviso con quello che definisce come ex fidanzato un anno e mezzo della propria vita.

Inoltre ha ammesso di non essere mai stata interessata a scatenare un bufera intorno a Francesco fino a quando Antonella, l'attuale ragazza di Chiofalo, non ha inviato un messaggio al suo attuale fidanzato, costringendola di fatto a dire tutta la verità.

La ragazza ha ammesso di aver conosciuto Francesco nel 2017, e che tra loro si sia subito instaurato un feeling particolare, tanto da portarli a frequentarsi. Come si legge nei messaggi pubblicati nelle storie; i due vivevano insieme a Roma nell'attuale casa dove l'ex di Selvaggia Roma convive con Antonella Fiordalisi conosciuta subito dopo la fine della relazione avuta con Aurora Ciorbi.

Nulla di strano fino a quando nei messaggi dell'ex fidanzata non si legge del rapporto continuato tra i due anche dopo il fidanzamento di lui con Antonella.

Infatti la ragazza ammette di aver continuato ad avere contatti Francesco: "Io sbagliando e ripeto sbagliando sono rimasta in contatto con lui, e a volte ci vedevamo anche"

Fracesco Chiofalo piange disperato: 'Antonella è andata via di casa'

Una confessione questa che ha ferito profondamente Antonella, la quale ha pubblicato un video dove la si intravede in lacrime per colpa dei suoi sentimenti feriti.

Il romano d'altro canto ha pubblicato anch'esso un video dove appare disperato e promette di riconquistare la fidanzata: "L'unica cosa che mi interessa è Antonella, se n'è andata di casa e io ci sto male come mai in vita mia. Io amo quella ragazza e giuro farò di tutto per riprendermela", promette disperato l'ex concorrente di Temptation Island.