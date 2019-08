Cosa succede tra Stefano De Martino e Marcello Sacchetta? I due ballerini, che si sono conosciuti grazie alla scuola di Amici e che in passato sono stati entrambi conduttori del daytime del talent show condotto da Maria De Filippi, non appaiono più insieme come un tempo e ovviamente la notizia non è passata inosservata tra i fan. In molti, infatti, hanno ipotizzato che il rapporto tra Stefano e Marcello non fosse più idilliaco come un tempo e che De Martino si sarebbe allontanato dall'amico dopo il ritorno di fiamma travolgente e passionale con la showgirl Belen Rodriguez.

Marcello risponde alla domanda su Stefano De Martino

Ecco allora che in queste ultime ore alcuni fan di Marcello hanno posto delle domande al ballerino su Instagram, dove tra le altre cose gli chiedevano come fossero ad oggi i suoi rapporti con Stefano, ormai diventato un volto Rai a tutti gli effetti.

In particolar modo gli veniva chiesto se De Martino si fosse allontanato dopo aver ufficializzato il ritorno con Belen e perché non si fossero incontrati a Formentera quest'estate, dato che entrambi si trovavano sull'isola spagnola.

La risposta di Marcello non si è fatta attendere e per prima cosa il ballerino ha ammesso di voler rispondere dato che si trattava di una domanda che gli era stata posta tantissime volte nel corso degli ultimi mesi.

Pur precisando di non voler fare Gossip e di non amarlo, il ballerino si è limitato a dire di essere molto contento per Stefano e per la sua famiglia.

In questo modo, però, Marcello non sa che ha alimentato ancora di più il gossip su questo possibile litigio, o per meglio dire sull'allontanamento avvenuto con Stefano. Il conduttore del daytime di Amici, infatti, non ha risposto al nodo centrale della domanda che gli è stata posta sui social e in questo modo ha lasciato pensare che veramente sia successo qualcosa di poco piacevole con De Martino.

I dubbi su Stefano e Marcello

Qual è a questo punto la verità dei fatti? I fan continuano a porsi la domanda e mentre Marcello ha deciso di rispondere 'a modo suo', Stefano per il momento non ha proferito parola su questo presunto allontanamento con il suo compagno di svariate avventure social e lavorative.

Il marito di Belen Rodriguez in queste settimane è impegnatissimo sul fronte lavorativo. Il prossimo 2 settembre condurrà proprio con Belen la finalissima del Festival di Castrocaro su Rai2, poi da metà settembre sarà al timone della nuova edizione di Stasera tutto è possibile, subentrando ad Amadeus che quest'anno presenterà il Festival di Sanremo.

La showgirl argentina, invece, sarà al timone della nuova edizione di Tu si que vales, sempre su Canale 5.