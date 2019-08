Nel cast de Il Paradiso delle Signore 4 è stato svelato un altro nuovo nome: si tratta di Magdalena Grochowska, volto molto noto per chi segue le soap Rai. Finalmente le riprese hanno avuto inizio e non è raro che gli stessi attori condividano sui social con i propri ammiratori, dei momenti della vita sul set.

Da Nadia in Un posto al Sole a Flavia ne Il Paradiso delle Signore

L'attrice di origine polacca, vive e lavora in Italia.

Il suo ultimo ruolo noto al grande pubblico è quello di Nadia in Un posto al sole, soap di Rai 3. Il personaggio di Nadia, proprio nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni, sta attraversando un periodo molto difficoltoso con il suo compagno Renato: nella relazione di coppia c'è crisi e se i due dovessero lasciarsi, molto probabilmente la Grochowska potrebbe lasciare la soap partenopea.

Nelle ultime ore, la bella attrice ha postato sul suo profilo Instagram una foto a testimonianza della sua partecipazione al cast della nuova stagione de Il paradiso delle signore. Le registrazioni della fortunatissima soap sono già iniziate e i telespettatori potranno ricominciare a seguire le vicende che ruotano intorno al grande magazzino di Milano, a partire dal 14 ottobre. L' appuntamento sarà quotidiano, come la scorsa stagione.

Magdalena interpreterà il personaggio di Flavia e per il momento è rigorosamente top secret quello che succederà alla new entry all'interno della fiction. Le anticipazioni parlano di diverse nuove entrate: il cugino degli Amato, il magazziniere, una nuova commessa (che sarà interpretata da Ludovica Coscione) e Angela, il nuovo amore di Riccardo. Proprio sull'identità di quest'ultima, i telespettatori aspettano con ansia di conoscere nuove informazioni. Per adesso si sa soltanto che non sarà interpretata nemmeno dalla Grochowska.

Anche Sara Ricci ha un ruolo nella soap napoletana

Ritornerà Sara Ricci, anche lei impegnata in Un posto al sole. Il suo personaggio, Adele, sta incrociando la storyline di Nadia nella soap partenopea. Il compagno di quest'ultima, infatti, ultimamente è molto attratto da Adele e tra i due potrebbe nascere una futura relazione. A Il Paradiso delle Signore, la bravissima Sara Ricci interpreterà il ruolo della signora Anita, la proprietaria del bar attiguo al grande magazzino.

Anche su questo personaggio si sa poco della sua evoluzione: resterà in secondo piano come la scorsa stagione o avrà un ruolo da protagonista in una delle storie dei personaggi?

Per sapere come evolveranno le storie di queste due belle e brave attrici non resta che aspettare l'inizio della programmazione pomeridiana di ottobre.