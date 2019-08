Manca pochissimo alla visione della nuova stagione di “Un Passo dal Cielo 5”, il quale inizierà il 15 settembre 2019. La rete ammiraglia Rai non ne fa più mistero, tant'è che continua a farne pubblicità tra una trasmissione e l’altra. Paesaggi mozzafiato, natura incontaminata e Dolomiti sullo sfondo fanno da cornice alla fiction ambientata nella suggestiva San Candido (Trentino).

La Serie TV iniziata nel 2011 con Terence Hill nei panni di capo forestale, dopo varie vicissitudini è “stata consegnata” nelle mani di Daniele Liotti “alias Francesco Neri”.

È stato proprio quest’ultimo a comunicare il proseguo della quarta serie. Il nuovo capo della Forestale ha finito il “rodaggio” nelle serie precedenti con ottimi ascolti. Francesco continuerà a occuparsi e a trovare le soluzioni delle vicende particolari di questo bel paese di montagna. Nonostante la perdita del figlio e della moglie cercherà sempre di risolvere le soluzioni cercando di far trionfare il bene.

Trama, cast e anticipazioni

I personaggi saranno più o meno gli stessi della serie precedente. Come detto ci saranno: Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri, Pilar Fogliati nelle vesti di Emma, Enrico Ianniello che interpreterà il commissario Nappi, Rocìo Munoz Morales nei panni di Eva. Sono presenti anche Gianmarco Pozzoli (Huber), Matteo Martari (Albert Kroess), Daniela Virgilio (Livia) e Alice Torriani (Cristina).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

Da indiscrezioni saranno importanti le vicende amorose di Francesco ed Emma e tra il commissario Nappi ed Eva. Con una differenza: non saranno più casi singoli a puntata, ma vi sarà un’unica storia che si distribuirà sulle varie puntate. Dunque, trama verticale di pari passo con quella orizzontale.

Il giorno “prescelto” sarà la domenica sera, pertanto la prima puntata della nuova stagione sarà trasmessa il 15 settembre e si articolerà in 18 puntate due per serata.

Dove eravamo rimasti

La Rai per far venire l’acquolina in bocca ai telespettatori non ha perso tempo. Infatti, nelle domeniche d’agosto ha trasmesso la "Un Passo dal Cielo 4" per far rinfrescare la memoria agli appassionati. Ricapitolando: Livia muore tra le braccia di Francesco accoltellata a morte da Kroess. Francesco aveva da sempre sospettato della malvagità del leader di Deva. Scappa, ma riesce ad arrestarlo.

Intanto Vincenzo ed Eva si riconciliano.

Non bisogna dimenticare un dettaglio tecnico. Se si perde qualche puntata non c’è problema: su RaiPlay sarà possibile vederla in streaming sui vari dispositivi.

Insomma il palinsesto Rai d’autunno comincia a trasmettere le sue fiction: nuove o seguiti di altre. Ne vedremo delle belle. Non resta che rimanere attaccati agli schermi.