Il bel rapporto nato dietro le quinte di Amici tra Stefano De Martino e Marcello Sacchetta sembra essersi raffreddato nell'ultimo periodo: i più attenti, infatti, si sono accorti che i due ballerini non si frequentano più come un tempo, quando condividevano sia il lavoro che le vacanze.

Interpellato da una fan su Instagram sul distacco che sarebbe in corso con il collega soprattutto da quando quest'ultimo è tornato insieme a Belen Rodriguez, il conduttore del daytime del talent-show di Maria De Filippi ha dato una risposta ambigua che non ha fatto altro che alimentare ulteriormente i dubbi.

Marcello e Stefano non sarebbero più amici

Cosa sta succedendo ai due amati protagonisti di Amici che sono sempre stati legatissimi? Stando alle voci che circolano sul web, tra Stefano De Martino e Marcello Sacchetta sarebbe calato un improvviso gelo, e quest'allontanamento sarebbe stato notato soprattutto dai fan dei due giovani conduttori.

Dopo aver proposto il gioco "Fammi una domanda" su Instagram, il ballerino napoletano ha dovuto fare i conti con un quesito che in tanti avrebbero voluto fargli da tempo: "Perché quando siete stati a Formentera non avete incontrato Stefano?

Lui è sparito da quando sta con Belen?".

L'interrogativo è legato alle vacanze estive che il danzatore 36enne si è concesso di recente alle Baleari con la fidanzata Giulia Pauselli. Nonostante si trovassero entrambi sull'isola spagnola, sembra proprio che De Martino e Sacchetta non si siano visti a differenza degli anni scorsi quando - come hanno spesso testimoniato cono foto e video pubblicati sui social - hanno trascorso diversi giorni insieme a Ibiza tra gite fuori porta e mattinate in piscina.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

La spiegazione che Marcello ha dato sul mancato incontro con Stefano (che secondo i fan sarebbe dovuto al ricongiungimento di quest'ultimo con la Rodriguez) è stata piuttosto vaga, giacché il conduttore partenopeo si è limitato a dire di essere felice per il collega.

De Martino mette da parte gli amici e torna nel 'clan' Rodriguez

"Chi mi conosce sa che non mi piace fare Gossip. Pubblico questa domanda perché mi è stata fatta un milione di volte", ha esordito Marcello nella sua enigmatica replica alle voci che lo vorrebbero in lite con De Martino.

"Rispondo semplicemente dicendo che sono tanto felice per lui e per la sua famiglia", ha tagliato corto il ballerino in un video pubblicato nelle sue Instagram Stories.

Insomma, le parole con le quali Sacchetta ha cercato di spiegare come mai il suo rapporto con Stefano abbia subito un brusco stop dopo il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez non hanno fatto altro che alimentare i sospetti di chi pensa che tra loro sia calato il gelo negli ultimi mesi.

In realtà, il 29enne di Torre Annunziata non si sarebbe allontanato solo da Marcello da quando si è ricongiunto con la moglie: a differenza degli anni precedenti, durante i quali si era lasciato immortalare spesso con Domenico, Vincenzo, ma anche tante belle ragazze (tra le quali l'ex fiamma Gilda Ambrosio) quest'estate De Martino avrebbe messo tutti da parte per dedicarsi esclusivamente a Santiago e ai parenti della Rodriguez.

Gli unici che hanno trascorso qualche giorno nella villa di Ibiza della coppia, infatti, sono stati i genitori, i fratelli di Belen e i rispettivi fidanzati: esattamente com'era accaduto in passato, dunque, Stefano sembra essere tornato a far parte del "clan" Rodriguez, la cui costante presenza nella vita dell'argentina pare sia stata una delle cause della precedente separazione.