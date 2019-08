Katia Fanelli è una delle ex concorrenti più chiacchierate di Temptation Island. La giovane romagnola in una recente intervista è tornata a parlare del suo ex fidanzato, Vittorio Collina.

Katia e Vittorio avevano scelto di partecipare al 'reality dell'amore' per superare i numerosi problemi di coppia. Fin da subito l'atteggiamento di Katia ha infastidito il giovane, così quest'ultimo ha intrapreso una conoscenza con la single Vanessa.

Giorno dopo giorno Collina ha dimostrato di avere un ottimo feeling con la sua tentatrice. Addirittura dopo aver concluso il falò di confronto con la Fanelli, Vittorio è corso subito tra le braccia della Cinelli.

Tramite un'intervista al Magazine di Uomini e Donne, l'ex concorrente di Temptation Island è tornata a parlare del suo ex fidanzato: "Ora sto bene, ma ogni tanto mi capita di pensare a come sia finita la mia storia".

La Fanelli ha raccontato di sentire la mancanza di tutta la famiglia di Vittorio, soprattutto della nonna alla quale era molto legata.

Sul rapporto instaurato tra Vittorio e la tentatrice, Katia è convinta che il suo ex si sia solamente infatuato di Vanessa. La Fanelli è anche convinta che presto i due 'scoppieranno'. Infine, la riminese ha confessato di essere rimasta delusa dal comportamento di Fanelli: "Il suo atteggiamento mi ha disgustata". La giovane ha dichiarato di non essere mai andata oltre con i suoi modi di fare, mentre il suo uomo è stato ad un passo dal tradimento.

Vittorio e Vanessa: continua la conoscenza

Mentre Katia Fanelli è convinta di un'imminente addio tra Vittorio Collina e Vanessa Cinelli, i due giovani continuano a frequentarsi lontano dalle telecamere. Stando alle indiscrezioni lanciate da Il Vicolo delle News, Vittorio e la single prima sono stati avvistati a Roma, poi in una discoteca di Rimini. Lo stesso ex protagonista ha confessato di fare spesso Rimini-Roma nel cuore della notte per raggiungere l'ex tentatrice.

Katia nel mirino di alcuni fan

Katia Fanelli è stata accusata da alcuni fan di aver subito voltato pagina. La giovane in un'intervista ha ammesso invece di provare ancora del rancore nei confronti del suo ex compagno. Sulle pagine del Magazine di Uomini e Donne si legge anche che la Fanelli, in questo momento sta cercando di non pensare alla fine della sua relazione con l'aiuto delle sue amiche e di un po' di shopping.

Nonostante questo c'è chi ha accusato la riminese di non aver sofferto abbastanza: "Come fate a chiudere storie di tre anni come se fosse nulla?". All'indirizzo della Fanelli è stata sollevata anche l'accusa di essere diventata subito una influencer. Chissà se invece è proprio l'affetto dei fan a farla stare meglio e sempre 'fotonica'.