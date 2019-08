Daniele Dal Moro sembra essere uno dei coinquilini più discussi del Grande Fratello 16: il giovane, nonostante abbia tantissimi fan, spesso viene attaccato duramente da una parte di haters. Questa volta il veronese ha ricevuto degli attacchi per aver incontrato Erica Piamonte.

Daniele, da quando ha smesso di frequentare Martina Nasoni, viene spesso attaccato per i suoi modi di fare. Il giovane, dopo aver incontrato la Vignali a Roma con la quale ha instaurato un buon rapporto, ha invitato Erica nella sua città natale: quest'ultimo gesto da parte di Dal Moro verso la vincitrice del reality ha fatto scoppiare una vera e propria polemica sul web.

Tra i vari commenti contro Daniele, un utente ha scritto: "Vergognoso il tuo invito alla Piamonte. Menomale che dici di voler bene a Martina, pensa se non gliene volevi". Per alcuni follower dunque, l'invito all'ex concorrente del GF è stato una mancanza di rispetto.

Alle numerose critiche l'ex coinquilino della Casa più spiata d'Italia ha deciso di replicare: "Non è bello sentirsi dire delle offese gratuite.

Il più delle volte le persone non hanno gli elementi necessari per giudicare, ricordatevi sempre che noi saremo sempre Daniele e Martina del GF 16".

La polemica ha investito anche la bella toscana: la giovane spesso viene presa di mira sui social, con l'accusa di mostrare troppo il suo corpo sul web. A tali critiche fino ad adesso la Piamonte ha sempre preferito restare in silenzio.

Dal Moro e la Vignali: fan sperano in un lieto fine

Daniele prima di invitare Erica Piamonte a Verona ha avuto un incontro con Valentina Vignali: i due ex coinquilini all'interno del reality hanno instaurato un rapporto di grande amicizia e nei giorni scorsi hanno immortalato il loro rapporto con una foto pubblicata su Instagram, dietro la Fontana di Trevi.

All'indirizzo di Daniele e Valentina sono arrivati tanti commenti positivi: molti fan sperano in un lieto fine tra i due. Se mai tra Dal Moro e la Vignali scatterà la passione non possiamo saperlo, ad oggi però sono molto affiatati. In tutto questo anche la Nasoni sembra non fare una piega, tanto da fare una dedica alla cestista.

L'ultimo messaggio di Daniele sui social: 'L'amore può aspettare'

Daniele Dal Moro, dopo aver interrotto la conoscenza con Martina Nasoni, ha pubblicato un messaggio su Instagram, con il quale il giovane, senza troppi peli sulla lingua, ha cercato di spiegare cosa sono le cose più importanti nella sua vita: "L'amore può aspettare, la passione non aspetta un secondo".

L'ex gieffino tramite le sue parole ha lasciato intendere che non ha per niente voglia di intraprendere una nuova relazione, l'unica cosa che vuole fare è dedicarsi alla moto e alla palestra.