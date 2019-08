Temptation Island ha chiuso i battenti da una settimana circa. Dopo la sesta puntata è emerso che molte delle coppie di quest'edizione sono scoppiate. L'unica ad aver 'resistito' è quella formata da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Al contrario, per gli altri protagonisti, è arrivata la parola fine. In queste ore impazza sul web il Gossip su Vittorio Collina, Massimo Colantoni e Arcangelo Bianco: sembra che siano stati avvistati in compagnia delle tentatrici romane.

Vittorio ha deciso di chiudere la relazione con Katia Fanelli, poiché stanco del comportamento della sua donna. Fin da subito, il giovane si è avvicinato alla single Vanessa Cinelli. I due già all'interno del villaggio hanno mostrato di avere un certo feeling, tanto che Collina una volta finito il confronto con Katia, è corso tra le braccia della ragazza romana.

Stando alle indiscrezioni lanciate da Il Vicolo delle News si mormora che Vittorio, Massimo e Arcangelo nell'ultimo periodo siano stati beccati più volte in compagnia di Vanessa Cinelli, Maddalena Vasselli, Elena Cianni, Sara Tozzi, Sonia Onelli e Federica Mazza.

Nello specifico, i tre ragazzi tornati single prima avrebbero incontrato a Roma le ex tentatrici, poi si sarebbero spostati a Rimini in una famosa discoteca. Vittorio ha ammesso di aver perso la testa per Vanessa, tanto da dichiarare che spesso fa Rimini-Roma per raggiungere la giovane. Ma non sembra essere finita qui. Una delle 'talpe del Vicolo' si è sbilanciata anche su Massimo Colantoni.

Massimo mano nella mano con Sonia

Stando alle indiscrezioni lanciate da una 'talpa' de Il Vicolo delle News, sembra che oltre a Vittorio Collina, anche Massimo Colantoni stia cercando di voltare pagina.

Il romano, nell’ultimo falò di confronto, aveva implorato Ilaria Teolis di non chiudere la relazione. Addirittura in un intervista il Colantoni, si era dichiarato ancora innamorato della sua ex compagna. Tutto questo ad oggi sembra essere un ricordo lontano, poiché Massimo è stato avvistato in un noto centro commerciale di Roma in compagnia di Sonia Onelli. Secondo alcuni rumors, i due avrebbero girato per tutto il tempo mano nella mano. Se la situazione tra Vittorio e Vanessa sembra essere più chiara, di Massimo e Sonia al momento non si ha nessuna conferma.

Colantoni: ‘Di Federica si è parlato troppo’

Massimo Colantoni, in una recente intervista è tornato a parlare del rapporto con Ferica Lepanto. L’ex protagonista ha riferito di aver interrotto la conoscenza con la single perché dopo poco tempo aveva visto un netto cambiamento in lei. Su Elena invece, Massimo ha riservato delle parole al miele: “Non aveva senso continuare anche se stavo bene, perché il mio cuore apparteneva a Ilaria”.