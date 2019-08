Daniele Dal Moro tramite il suo profilo Instagram ha fatto sapere di aver rifiutato di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip. Il giovane ha scelto di rispondere alle domande dei suoi fan, tra cui una riguardante il docu-reality sull'amore. Incalzato dalla domanda di un utente su una sua eventuale esperienza nel programma, Dal Moro ha risposto: "Già rifiutato".

Il rifiuto di Daniele Dal Moro a Temptation Island Vip 2

Le parole dell'ex gieffino hanno lasciato tutti a bocca aperta, poiché Daniele non è entrato nel dettaglio in merito alla sua "non partecipazione" a Temptation Island Vip.

Al momento non si sa se la produzione abbia chiesto all'imprenditore di partecipare in coppia con Martina Nasoni o come tentatore; l’unica cosa certa è che Daniele e la vincitrice del GF16 non hanno mai ufficializzato di essere fidanzati. La proposta potrebbe essere stata fatta per inserire l'ex concorrente del Grande Fratello nel gruppo dei single tentatori, ma il tutto rimane sempre solo un ipotesi.

In merito al programma di Canale 5 per ricevere ulteriori dettagli, bisognerà attendere la messa in onda del reality. Secondo le indiscrezioni dal 24 agosto inizieranno le riprese di Temptation Island Vip 2.

Daniele: torna a parlare di Martina sui social

La fine della conoscenza tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro è stata molto chiacchierata dai fan della coppia. I due sembravano che da un momento all’altro potessero ufficializzare la liaison, invece si sono lasciati in modo anche piuttosto brusco.

Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex gieffino nel rispondere alle domande dei follower, ha fatto chiarezza sul rapporto tra Martina e la sua famiglia. Daniele ha confessato che i suoi genitori non hanno mai influenzato le sue scelte. Con molta probabilità si sono fatti un’idea sulla Nasoni, ma non hanno mai interferito nelle scelte del figlio.

Gennaro Lillio: incontra Daniele

Daniele Dal Moro all’interno della casa del Grande Fratello ha stretto amicizia con la maggior parte dei suoi coinquilini.

Oltre alla Vignali che spesso tira in ballo ed Erica Piamonte, Dal Moro ha fatto una sorpresa a Gennaro Lillio. Quest’ultimo ricordiamo che ha da poco chiuso la relazione con Francesca De Andrè. I due giovani hanno testimoniato il loro incontro con delle foto sui social. Daniele ha colpito tutti per le belle parole nei confronti del partenopeo: “Amici prima, amici domani, amici dopo. Un napoletano del nord ed un napoletano”.

D’altro canto anche Gennaro ha risposto con molto entusiasmo alla dedica dell’amico: “Ti voglio bene bro”. Secondo quanto riferito dai due diretti interessati, Gennaro e Daniele presto si rivedranno a Verona, nella città natale di Dal Moro.