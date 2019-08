La storia d'amore tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio è finita: a confermare i tanti rumors che stavano circolando in questi giorni, è stato il napoletano con un chiarissimo messaggio che è apparso sul suo profilo Instagram. L'ex concorrente del Grande Fratello ha fatto sapere che la relazione con la genovese è terminata una settimana fa, ma lui ha deciso di parlare soltanto adesso perché si è accorto di un insolito riavvicinamento social tra lei e l'ex Giorgio Tambellini.

Gennaro e Francesca si sono lasciati: lui fa chiarezza su Instagram

Era da un po' di giorni che sul web serpeggiava il gossip su una presunta crisi in corso tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè: i due, infatti, non si facevano vedere insieme da tempo e i fan hanno subito pensato ad un momento no. A dare delle spiegazioni ufficiali su questa storia, è stato l'ex concorrente del Grande Fratello poche ore fa: sull'account Instagram del napoletano, infatti, è apparso un comunicato che fa chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale.

"Mi sembra giusto informarvi che la mia storia con Francesca è giunta al capolinea. Ho preso questa decisione una settimana fa, e i fatti di oggi mi confermano che ho fatto la scelta giusta", ha scritto il ragazzo in una Stories che sta facendo il giro della rete.

Dopo aver ribadito che da parte sua c'è sempre stato un reale sentimento d'amore nei confronti della genovese, il giovane ha voluto sottolineare la parola "rispetto", come a far intendere che questa rottura è dipesa anche da un comportamento scorretto dell'opinionista Mediaset.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

"Ci ho provato, illudendomi che l'amore potesse cambiare le persone, ma il proverbio insegna che chi nasce tondo non può morire quadrato", ha concluso Gennaro prima di rendere pubblica un'interessante notizia sulla sua ormai ex fidanzata.

La De Andrè e Giorgio vicini sui social

Oltre ad ufficializzare la fine della relazione con Francesca De Andrè, nelle scorse ore Gennaro Lillio ha usato Instagram per informare i suoi tanti followers che l'ex compagna si è riavvicinata, seppur virtualmente, all'uomo che l'ha tradita mentre era nella Casa del Grande Fratello.

Sotto al messaggio con il quale ha confermato di non stare più insieme alla figlia del cantautore Cristiano, il napoletano ha allegato lo screenshoot del "segui" che lei ha messo a Giorgio Tambellini sui social network. A pochi giorni dalla separazione voluta dal "gieffino", dunque, la genovese ha deciso di tornare a tenere d'occhio il ragazzo del quale era perdutamente innamorata fino a pochi mesi fa.

È palese che questo gesto non ha fatto piacere a Gennaro che, dopo averlo visto, ha scelto di comunicare a tutti di aver interrotto drasticamente ogni tipo di rapporto con Francesca la quale, almeno per il momento, non ha ancora commentato il Gossip che l'ha travolta in questa calda metà di agosto.