Jessica Battistiello rimane una delle concorrenti più discusse di Temptation Island. La giovane ad un passo dal matrimonio con Andrea Filomena, appena entrata nel villaggio dei single ha stretto un feeling particolare con Alessandro Zarino.

Jessica aveva deciso di partecipare al reality dell'amore per capire se fosse ancora innamorata del suo uomo, oppure se si trattava solo di quotidianità. A quanto pare i due non avrebbero superato la prova: la Battistiello ha preferito continuare la conoscenza con il suo tentatore.

In una delle ultime interviste rilasciate da Zarino al magazine di Uomini e Donne, i fan si erano allarmati per le parole del giovane. Alessandro infatti, aveva confessato che per iniziare una relazione con una donna aveva bisogno di viverla tutti i giorni. Inoltre, aveva dichiarato che era troppo presto per far scattare un sentimento.

A fare chiarezza sul rapporto con il giovane ci ha pensato direttamente l'ex fidanzata di Andrea Filomena.

L'ex protagonista di Temptation Island si è divertita ad interagire con i sui follower. Ad un utente che le ha domandato in che rapporti starebbe con il single, Jessica ha detto: "Ad Alessandro voglio tanto tanto bene", per poi inserire un cuoricino e taggare il diretto interessato.

La risposta della Battistiello non lascia dubbi. Se le malelingue parlavano già di una conoscenza naufragata sul nascere, sembra non essere affatto così.

Jessica torna a parlare del suo ex fidanzato

Jessica Battistiello sui social non ha evitato nessuna domanda, neanche quelle più scomode. La giovane ha risposto anche ad un utente, che le ha domandato cosa pensa sull'amicizia instaurata tra Andrea, Ilaria Teolis e Nunzia Sansone. La Battistiello senza troppi giri di parole ha confidato di non avere problemi: "Il fatto che siano mie amiche, non esclude che possano essere anche sue amiche. Siamo tutti bravi ragazzi".

Andrea Filomena: possibile tronista

L'ex fidanzato di Jessica Battistiello è entrato nelle simpatie di tutti. Molti telespettatori di Temptation Island hanno espresso delle belle parole su Andrea Filomena. Altrettanto sono tante le persone che hanno espresso il desiderio di vedere Andrea sul Trono Classico, durante la prossima stagione di Uomini e Donne. L'ipotesi di vedere l'ex protagonista del reality sul piccolo schermo non sembra così impossibile.

Raffaella Mennoia in una recente intervista ha confidato che tra le proposte prese in carico, c'è più di un volto conosciuto. Poi ha aggiunto: "Le porte sono aperte a tutti, l'importante è essere single nei prossimo mesi". Dunque, non è esclusa un eventuale partecipazione di Andrea Filomena così come quella di Ilaria Teolis.