Negli ultimi giorni abbiamo assistito allo scontro social a distanza tra Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e donne e Mario Serpa, l'ex corteggiatore del trono gay che si è scagliato contro la redazione dopo aver visto che il suo ex Claudio Sona era in vacanza con alcuni degli autori del programma. Uno scontro decisamente ricco di colpi di scena che a quanto pare avrebbe tirato in ballo anche Teresa Cilia, l'ex tronista sicula che proprio in queste ore ha postato un messaggio criptico sulla sua pagina ufficiale Instagram, il quale potrebbe essere rivolto proprio alla redazione del dating show.

La frecciatina di Teresa Cilia, ex di Uomini e donne: 'Finta come poche'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Teresa dopo che era scoppiata questa polemica tra Serpa e la Mennoia, ha postato un messaggio su Instagram dove dice nella vita tutto torna, soprattutto quando si fa del male. 'La cosa bella? Godersi lo spettacolo al di fuori e ridere sempre e comunque', ha scritto l'ex tronista sui social aggiungendo poi come hashtag 'Meglio stare zitti' e 'Finta come poche'.

Ovviamente il messaggio criptico della Cilia non è passato affatto inosservato, dato che lei e Salvatore non sarebbero rimasti in buoni rapporti con la redazione del dating show sentimentale condotto da Maria De Filippi. Proprio qualche settimana fa, infatti, Salvatore si è trovato a rispondere alle domande dei fan, i quali chiedevano come mai fossero stati esclusi dalle puntate di Uomini e donne dedicate alle coppie.

Il ragazzo ha ammesso di non avere una risposta precisa a questa domanda e che bisognava chiederlo direttamente alla redazione del dating show sentimentale. A proposito del loro matrimonio, invece, che non venne trasmesso a Uomini e donne, Salvatore disse che la produzione aveva detto loro che non avrebbe avuto molti riscontri sia dal punto di vista della visibilità che dal punto di vista economico e quindi non se la sentivano di rischiare e di mandarlo in onda.

Prosegue lo scontro social tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa: 'Faccia come il c...'

In attesa di scoprire se ci saranno degli ulteriori risvolti su questa vicenda e se la bella Teresa rilascerà delle ulteriori dichiarazioni sul caso, vi diciamo che lo scontro tra la Mennoia e Mario Serpa prosegue ancora sui social. I due si scambiano delle frecciatine al vetriolo e nelle ultime ore abbiamo visto che l'ex corteggiatore ha parlato di persone che hanno la 'faccia come il cu...' e che farebbero più bella figura a stare in silenzio.

La Mennoia, invece, ha difeso Claudio Sona dicendo che tutte le accuse mosse nei suoi confronti ai tempi di U&D si sono rivelate infondate.