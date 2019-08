Negli ultimi giorni, Mario Serpa sembra volersi togliere parecchi sassolini dalla scarpa: approfittando delle vacanze che un membro della redazione di Uomini e donne sta facendo con Claudio Sona, il romano ha tirato fuori la sua verità su quello che accadrebbe dietro le quinte del programma. L'obiettivo principale dell'ex opinionista è Raffaella Mennoia: alcune ore fa, infatti, il giovane ha tuonato nuovamente contro l'autrice con un messaggio polemico che ha pubblicato su Twitter.

La 'guerra' di Mario a U&D continua

Non accenna a placarsi la vena polemica di Mario Serpa: da quando si è sfogato per l'amicizia che lega ancora alcuni membri della redazione di Uomini e Donne a Claudio Sona, il romano sembra avere l'intenzione di dire tutto quello che pensa su quello che accade nel backstage del programma.

La persona con la quale sembra avercela maggiormente il ragazzo è Raffaella Mennoia: la storica redattrice del dating-show, infatti, a suo modo di vedere sarebbe la principale responsabile delle cose poco corrette che si svolgerebbero dietro le quinte.

Dopo aver parlato di "castronerie" in riferimento ad alcuni degli addetti ai lavori, l'ex opinionista del Trono Classico ha deciso di scrivere un messaggio ironico, ma allo stesso tempo polemico su Twitter. Sull'account ufficiale dell'ex corteggiatore, infatti, diverse ore fa è apparso il seguente post: "Miss Redazione mi prende più in considerazione in questi giorni che in due anni e mezzo passati in studio, così per dire".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Da Miss Redazione ho ricevuto più considerazione in queste poche ore che in due anni e mezzo di presenza in studio. Così per dire 😏#uominiedonne — Mario Serpa (@MarioSerpaOff) August 4, 2019

Insomma, il pensiero di Mario su gran parte dei collaboratori di Maria De Filippi è piuttosto chiaro: non è oro tutto quel che luccica. Esattamente come hanno confermato Alex Migliorini, Claudio Metrangolo e Teresa Cilia sui loro profili Instagram, il ruolo della Mennoia a U&D sarebbe fondamentale: pare che sia Raffaella a prendere le decisioni più importanti, molte delle quali sono ritenute poco corrette da chi ha partecipato alla trasmissione gli anni scorsi.

Anche Teresa Cilia all'attacco

Un'altra ex protagonista di Uomini e Donne che in queste ore ha deciso di esporsi sui social network in merito alla polemica che è nata tra alcuni "colleghi" e la redazione, è Teresa Cilia. La bella ex tronista, attraverso il suo profilo Instagram, si è scagliata verbalmente contro Raffaella Mennoia, l'autrice accanto alla quale ha lavorato per un breve periodo dietro le quinte di C'è posta per te.

"Tutto torna nella vita, soprattutto quando fai del male. La cosa più bella? Stare in silenzio e sorridere sempre e comunque", ha digitato la siciliana prima di rivolgere un hastag molto duro alla redattrice. "Finta come poche", è così che la ragazza ha definito una delle collaboratrici storiche di Maria De Filippi che, a dire di molti, non avrebbe un comportamento sempre corretto e rispettoso nei confronti di chi partecipa alle trasmissioni della Fascino.