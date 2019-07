Nel corso degli anni, programmi televisivi come Uomini e donne o Temptation Island, hanno portato sulla soglia del successo molti volti prima sconosciuti. In tanti, dopo aver preso parte a queste trasmissioni, sono riusciti infatti ad 'accaparrasi' la simpatia del pubblico e a spiccare nel mondo dello spettacolo. Un'esempio tra tutti potrebbe essere l'ex corteggiatrice Giulia De Lellis, che dopo la sua partecipazione e U&D è diventata una nota influencer e sponsor di diversi marchi famosi come Tezenis.

La ragazza sta anche prendendo parte alla registrazione di un nuovo programma televisivo con la dama Gemma Galgani. Dall'altro lato però, c'è anche chi dopo un'enorme successo iniziale finisce del dimenticatoio e smette di essere contattato dalle aziende. A lanciare un'indiscrezione inaspettata ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo, che ha parlato di un ex tronista in difficoltà economiche per via del fisco.

L'indiscrezione di Alberto Dandolo su un ex tronista

Su Oggi, Alberto Dandolo ha parlato di un ex tronista di Uomini e Donne che sarebbe stato costretto a vendere la sua ultima casa per andare a vivere in affitto in zona Sesto San Giovanni. Il giornalista non fa il nome del diretto interessato, ma ciò che sicuramente traspare è che sia un uomo parecchio noto. Sul web è già dunque partita la ricerca a chi sia il ragazzo in questione.

Dandolo inoltre, tempo fa ha parlato di un ex tronista che fa lo spogliarellista in Svizzera per cercare di sbarcare il lunario, trovandosi in serie difficoltà economiche. In molti sul web ipotizzano che possa essere la stessa persona, ma al momento non vi è alcuna certezza.

Uomini e Donne, altro ex volto noto in difficoltà come Giorgio Alfieri

Tempo fa, lo stesso Giorgio Alfieri aveva raccontato di aver avuto problemi con il fisco.

L'uomo era infatti diventato molto famoso dopo il suo percorso all'interno del programma di Maria De Filippi e diverse erano le serate a cui presenziava. Ai tempi, l'uomo aveva rivelato di aspettare l'incasso di alcune fatture, ma che poi gli avevano comunicato che c'era un problema con il fisco e che dunque non poteva essere più pagato. Il ragazzo, all'epoca affermò che era stato gestito male dalle sue agenzie, che dicevano di pagare le Tasse per lui ma invece poi non lo facevano.

Questo nuovo scoop lanciato da Dandolo non sorprende dunque molto i telespettatori del programma, già abituati al verificarsi di situazioni di questo genere. In molti però, sono in attesa di scoprire quale sia l'identità di questo noto tronista ad essere in difficoltà. Magari più in là sarà lo stesso interessato a farsi avanti, così come fece Giorgio Alfieri.