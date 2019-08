La presenza di Damiano Er Faina nel cast della seconda edizione di Temptation Island Vip, in onda da metà settembre su Canale 5, continua a suscitare un vespaio di polemiche. In queste ore contro Er Faina si è schierata anche Tina Cipollari, volto storico di Uomini e Donne, la quale non ha certo dimenticato gli insulti che in passato le sono stati rivolti da Damiano: Tina ha postato su Instagram una serie di stories al vetriolo e si scaglia a sua volta contro di lui.

Damiano Er Faina insultò Tina Cipollari, oggi arriva la replica dell'opinionista

Nel dettaglio, in queste ultime ore sono venuti fuori i video in cui Damiano Er Faina si scagliò contro Tina Cipollari. Il tutto risale al 2015, periodo in cui sul trono vi era Gianmarco Valenza, anche lui reduce da una storia finita male a Temptation Island.

Le parole di Damiano contro Tina non furono positive: dopo aver detto che erano 15 anni che aveva "sfracassato i cog...", passò alle offese dal punto di vista fisico.

Damiano paragonò la Cipollari ad un Fiat Doblò. "C'hai il cu... talmente grosso che bisogna prendere lo scarabeo per farti il giro intorno", disse Er Faina proseguendo poi il suo attacco e definendo la Cipollari uno "sgorbio".

Offese che Tina non ha dimenticato, tanto che in queste ore è tornata all'attacco di Er Faina sui social. L'opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha postato una stories su Instagram dove vediamo un fotomontaggio che raffigura un maiale con la testa di Er Faina sopra un falò. Il tutto è stato corredato dalll'epiteto "Er Maiale", con la quale Tina ha dato il via a questa nuova guerra social contro lo youtuber.

Er Faina si scagliò anche contro Barbara D'Urso, Fedez e la Celentano

Ma Tina Cipollari potrebbe non essere l'unico personaggio televisivo che in queste ore potrebbe scagliarsi contro Er Faina dopo l'annuncio della sua partecipazione a Temptation Island Vip. In passato, infatti, Damiano ha realizzato dei video provocatori anche contro Barbara D'Urso, la quale venne definita una "vacca", e si scagliò duramente anche contro Fedez e Alessandra Celentano, la storica prof della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ecco perché in molti si chiedono il motivo per il quale la De Filippi abbia accettato di inserire Damiano nel cast del reality show che viene prodotto dalla Fascino. Di sicuro la sua presenza non è stata ben vista dal pubblico social: in moltissimi hanno bocciato questa scelta e sostengono che non bisognerebbe dare visibilità ad una persona che in passato si è scagliato duramente anche contro le famiglie arcobaleno e le adozioni delle coppie gay, usando termini non proprio eleganti.

Come reagirà la produzione del reality dopo queste accese polemiche? Vi terremo aggiornati.