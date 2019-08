La telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore è ripartita con il botto dopo essere stata interrotta per via della pausa di ferragosto. Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che il malvagio Hakan Onder (Necip Memili), pronto a tutto per impossessarsi della Pusula Holding, attuerà uno dei suoi terribili piani, tendendo una vera e propria trappola ad Asuman. Il marito di Demet dopo aver fatto credere alla giovane di aver ucciso il suo complice Muzzaffer, ricatterà Nazli Piran (Ozge Gurel).

Il losco imprenditore obbligherà la cuoca a divorziare al più presto possibile dal marito Ferit Aslan (Can Yaman), dicendole che altrimenti sua sorella verrà arrestata.

Deniz salva la sorella di Nazli, Asuman crede di aver ucciso Muzzaffer

Nelle puntate della serie televisiva Dolunay che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana Asuman, dopo essere tornata a condividere lo stesso tetto con Fatos, farà di tutto per trovare un lavoro in modo da poter pagare una tassa scolastica.

La giovane, all’insaputa dei suoi amici e della sorella, penserà di fare la cameriera per uno sconosciuto chiamato Muzzaffer. A quel punto la ragazza si presenterà a casa dell’uomo e correrà un grosso pericolo dato che il losco individuo le mostrerà le sue reali intenzioni, ovvero quelle di voler abusare di lei. Fortunatamente Deniz soccorrerà la figlia minore di Kemal, facendo desistere dal suo intento il criminale.

Asuman non si libererà affatto del molestatore: dopo qualche giorno la contatterà al telefono e le dirà di essere disposto a far diffondere delle sue foto compromettenti se non si recherà di nuovo da lui. La ragazza, ricordandosi perfettamente di essersi cambiata i vestiti nell’abitazione dell’uomo, si vedrà costretta ad accettare le condizioni dello stesso. La sorella di Nazli non appena si troverà faccia a faccia con Muzzaffer molto terrorizzata lo ferirà con un arma da fuoco appartenente all'uomo con la convinzione di averlo ucciso.

A quel punto la fanciulla se ne andrà via senza verificare che il malvivente sia ancora in vita. Mentre la coinquilina di Fatos temerà il peggio per il gesto commesso, i telespettatori avranno modo di scoprire che Muzzaffer è uno scagnozzo di Hakan.

Hakan minaccia la cuoca

L’Onder entrerà in possesso di un video registrato con le telecamere di sorveglianza, in cui si vedrà Asuman sparare il suo complice.

Hakan approfitterà della situazione per far separare Ferit e Nazli una volta per tutte. Nel frattempo i coniugi Aslan dopo essersi riconciliati si ameranno per la prima volta, decidendo di lasciarsi alle spalle le loro incomprensioni. Dopo aver trascorso un romantico weekend nel bosco la cuoca ritornerà a lavorare nel suo ristorante, e farà i conti con le minacce del marito di Demet. L’Onder dopo essersi accertato di essere da solo con Nazli, le farà vedere il filmato in cui Asuman sembra macchiarsi le mani di sangue.

La moglie dell’architetto dopo essersi disperata per l’ennesima azione imprudente compiuta dalla sorella, dirà al losco imprenditore cosa pretende da lei per non denunciare la giovane con l’accusa di tentato omicidio. Il cognato di Deniz farà presente alla chef che se non vorrà vedere sua sorella dietro le sbarre del carcere, dovrà mettere la parola fine al suo matrimonio con Ferit. Hakan specificherà a Nazli che se farà ciò che gli ordinerà lui potrà riottenere la custodia di Bulut e le azioni della Pusula Holding.