Ieri, lunedì 19 agosto, è stato rivelato il cast della seconda edizione di Temptation Island Vip, il reality show che verrà condotto per la prima volta da Alessia Marcuzzi, la quale prenderà il posto di Simona Ventura. Un cast che a primo impatto ha deluso gli utenti del web, che si aspettavano personaggi famosi proprio come la scorsa edizione. Infatti, i fan del reality delle coppie di Canale 5 hanno già creato un po' di trambusto spingendo l'hashtag #Temptationislandvip tra le prime tendenze di Twitter.

Tale polemica è stata scatenata per via di un personaggio non molto gradito: quello di Damiano Coccia, in arte Er Faina, noto proprio come "l'odiatore del web" o "il re del web".

Er Faina nel cast di Temptation, il pubblico: 'Incoerente'

Er Faina è noto sui vari social per i suoi filmati, nei quali davanti ad una telecamera, con tanto di sigaretta e accendino in mano, commenta i temi caldi della settimana, dal Gossip, ai programmi televisivi ai fatti di cronaca.

I suoi video sono diventati virali, grazie ai toni ed espressioni utilizzate, ma sopratutto per via di numerosi attacchi a volti noti del mondo della televisione e dello spettacolo, tra cui Fedez, Barbara D'Urso, Alessandra Celentano, il Ken Umano e molti altri ancora. Proprio per tale motivo, il pubblico di Temptation Island Vip si è scagliato proprio contro "l'odiatore del web" scrivendo: "Niente di personale contro la star del web ma ritrovarsi concorrente uno che ha sparato m...a su mezza Mediaset è un po' incoerente".

Un altro utente di Twitter ha rincarato la dose commentando: "Quest'anno Temptation Island Vip sarà uno schifo! Hanno chiamato Er Faina, ma vi rendete conto?! E chi lo guarda? Io no di certo! Anzi, lo guarderò ma solo per sentire tutte le stupidate che dirà questo personaggio assurdo. Non me ne perderò un minuto".

Temptation: la storia d'amore tra Er Faina e Sharon Macri

Er Faina e Sharon Macri sono fidanzati ufficialmente dallo scorso aprile.

Ad annunciare la loro relazione, è stato lo stesso youtuber romano che ha dichiarato pubblicamente: "Chi è, chi non è... non è nessuno ha 200 seguaci, fa un lavoro umile dietro ad un bancone di una pizzeria, sa badare alla casa, non pretende niente e se le regali una caramella ti dice grazie 100 volte! Non so come andrà a finire, ma lei mi ha ridato la speranza di credere che le brave ragazze esistono ancora".

Insomma, una romantica dichiarazione d'amore per la compagna che conferma che Er Faina è un uomo davvero innamorato e premuroso. Sarà così anche una volta approdato a Temptation Island Vip 2? Questo è ancora tutto da scoprire nella prima puntata del reality delle tentazioni che partirà da metà settembre.