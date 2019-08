E' tempo di nuovi amori per la cantante salentina Emma Marrone, la quale proprio questa settimana è finita in prima pagina sulla rivista Chi in compagnia del suo nuovo fidanzato. Trattasi del modello norvegese Nikolai Danielsen, che la cantante starebbe frequentando da un po' di tempo e con il quale avrebbe trascorso parte delle sue vacanze estive. E le foto pubblicate sull'ultimo numero della rivista Chi sembrano parlare chiaro e togliere ogni dubbio sulla complicità che ormai si è venuta a creare tra i due ragazzi.

Le foto di Emma e Nikolai: è nata una nuova coppia

Nel dettaglio, il settimanale 'Chi' ha pubblicato le immagini delle vacanze di Emma e Nikolai, che in questi giorni si sono divisi tra Capri e le Baleari.

Il modello è nato in Norvegia e dopo un passato da boxeur ha intrapreso la carriera da modello per diversi brand, tra cui Dolce e Gabbana.

Lo stesso Nikolai ha pubblicato in queste ore sulla sua pagina ufficiale Instagram uno scatto dove lo vediamo in barca in compagnia della sua nuova fidanzata. Scatti decisamente molto teneri che fanno ben sperare per il futuro della coppia, dato anche che in passato la Marrone non è stata proprio fortunatissima dal punto di vista amoroso.

Emma per il momento non parla pubblicamente di Nikolai, ma non si esclude che possa farlo nelle prossime ore sui social.

Insomma un periodo decisamente fortunato e risoluto per Emma, non soltanto dal punto di vista sentimentale, dato che ci sono delle novità importanti per lei anche dal punto di vista professionale. Qualche giorno fa, infatti, la cantante ha annunciato sui social che ai primi di settembre pubblicherà il suo nuovo singolo dal titolo Io sono bella, scritto per lei da Vasco Rossi.

A settembre il nuovo brano di Emma Marrone scritto da Vasco Rossi

Un brano decisamente molto atteso dai fan della Marrone, la quale ha ammesso di essere a dir poco onorata del fatto che Vasco abbia pensato di scrivere un pezzo per lei. Emma non ha nascosto che nel momento in cui le è stata data la notizia non ha retto dall'emozione ed è scoppiata in lacrime, pensando al grande regalo che le era stato fatto dal Blasco.

Ma questa non sarà l'unica novità per la cantante salentina, che in inverno sarà impegnata anche sul grande schermo. Il prossimo febbraio, infatti, uscirà in tutte le sale cinematografiche il nuovo film di Gabriele Muccino, che la vedrà protagonista in un ruolo inedito. E poi ancora sempre nei giorni scorsi, la cantante ha postato un selfie in compagnia di Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso, leader dei The Giornalisti: non si esclude che possa esserci al più presto una nuova collaborazione tra i tre amatissimi artisti.