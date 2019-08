Mario Serpa continua a far molto discutere sul web e sui social e dopo aver fatto delle confessioni alquanto inaspettate sulla redazione di Uomini e donne, ecco che in queste ultime ore ha puntato il dito contro Tommaso Zorzi, noto al grande pubblico per aver partecipato al reality show Riccanza. Tommaso attualmente è uno dei migliori amici di Claudio Sona, il primo tronista gay della storia di Uomini e donne, fidanzato per svariati mesi con Serpa.

Quest'ultimo, però, ha rivelato che in passato Tommaso ci avrebbe provato con lui, inviandogli dei messaggi su Instagram che poi avrebbe cancellato non avendo ricevuto risposta dal diretto interessato.

Lo scontro social tra Tommaso Zorzi e Mario Serpa

Secondo la ricostruzione dei fatti di Mario Serpa, in passato Tommaso gli avrebbe mandato un messaggio in direct su Instagram, al quale però lui non avrebbe mai risposto seppure dice di averlo visualizzato.

Ecco allora che Zorzi, a distanza di qualche tempo avrebbe cancellato quel messaggio che inviò a Mario, credendo forse che il ragazzo non lo avrebbe visto ma così non è stato.

'Quando scrivi i messaggi lasciali però, non annullarli solo perché non ti ho considerato', ha scritto Mario sui social, scatenando la rabbia di Tommaso che a quanto pare avrebbe addirittura deciso di querelarlo per diffamazione.

Ma Mario Serpa non ha mollato l'ascia di guerra e in queste ore ha continuato a puntare il dito contro Zorzi. Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che ha dato ai suoi fan la possibilità di fargli delle domande e ovviamente non sono mancate quelle sull'argomento.

'Aveva scambiato Instagram per Grindr', la frecciatina al vetriolo di Mario Serpa

Mario, infatti, ha confermato di aver visualizzato il messaggio che gli venne inviato su Instagram da Tommaso, nonostante avesse deciso di non rispondergli.

'Aveva scambiato Instagram per Grindr', ha scritto l'ex opinionista di Uomini e donne, che ha tirato in ballo anche la famosa applicazione per incontri gay.

A questo punto non si è fatta attendere neppure la replica da parte del diretto interessato e così Tommaso ha scelto di dire la sua verità e lo ha fatto sempre attraverso il profilo Instagram. In una serie di stories, abbiamo visto che Zorzi ha smentito le parole di Mario, smentendo il fatto che lui ci avrebbe provato.

'Parla con cognizione di causa', ha ribattuto Tommaso, chiedendo al suo 'rivale' di postare gli screenshot di questi presunti messaggi e invitandolo a non dare aria alla bocca solo perché non avrebbe un 'ca...' da fare. Arriverà la replica da parte di Serpa dopo questo ennesimo attacco? Vi terremo aggiornati nel corso delle prossime ore.