Mario Serpa contro tutti. Se alcuni giorni fa l'ex corteggiatore di Uomini e donne aveva lanciato pesanti accuse contro Raffaella Mennoia e Gianni Sperti, ora invece nel mirino è finito Tommaso Zorzi.

L'influencer avrebbe trascorso un periodo di vacanza insieme a Claudio Sona, ex fidanzato di Serpa. Questa situazione avrebbe generato un certo dissapore, spingendo Mario a pubblicare nelle sue Instagram Stories un messaggio di Zorzi, nel quale criticava proprio Sona.

Subito dopo il 32enne di Anzio avrebbe lanciato una frecciatina all'influencer milanese, affermando: "Quando scrivi i messaggi lasciali però, non annullarli solo perché non ti ho considerato".

Questa dichiarazione non avrebbe trovato risposta dal diretto interessato che, però, nel frattempo avrebbe deciso di denunciare Mario Serpa.

Serpa sarebbe stato denunciato da Tommaso Zorzi

Stando ad un'indiscrezione lanciata da Trash Italiano, sembra che Zorzi abbia deciso di querelare l'ex corteggiatore di Uomini e Donne per diffamazione.

Non si esclude dunque che, stanco delle continue frecciatine al veleno lanciate da Serpa, l'ex concorrente di Pechino Express abbia deciso di trascinare in tribunale il 32enne.

Il rumor relativo alla querela nei suoi confronti non è sfuggito a Mario, il quale lo ha prontamente condiviso sul suo profilo Instagram, aggiungendo il commento sarcastico: "Denuncia per ignoramento in direct?". Per il momento Zorzi pare abbia evitato di replicare a quest'ennesimo attacco, ma non è da escludere che nelle prossime ore possano arrivare ulteriori aggiornamenti sull'intera vicenda.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Gianni Sperti contro Serpa: volano dichiarazioni pesanti

Anche Gianni Sperti è intervenuto sulle dure accuse lanciate di recente da Mario Serpa. L'opinionista di Uomini e Donne nelle sue Instagram Stories ha diffuso una fotografia risalente al 2001 che mostra un giovane Serpa intento a massaggiare le spalle dell'ex agente dei Vip Lele Mora.

L'ex fidanzato di Claudio Sona non ha gradito questa mossa replicando duramente che quell'articolo: "È veritiero tanto quanto lo è stato il suo matrimonio", riferendosi ovviamente alle nozze di diversi anni fra tra Sperti e Paola Barale.

Al contempo, il giovane ha ri-condiviso il commento di un utente in sua difesa: "Gianni, ti avevano affidato un compito, uno soltanto: infamare Mario. E l'unica cosa che sei riuscito a trovare sono due secondi di un video di 18 anni fa, già visto tra l'altro. Nemmeno una nota del preside del liceo? Una multa in motorino? Ma veramente Gianni?".

Ma la questione non è finita qui, perché dopo qualche ora Serpa ha ricondisivo sul suo profilo social un'immagine diffusa da Deianira Marzano, ovvero uno scatto privato riguardante proprio l'ex ballerino di Amici.

Lo scatto in poco tempo avrebbe fatto il giro del web, e pare che Gianni Sperti abbia deciso di querelare tutti coloro che l'hanno fatto circolare per danno d'immagine.