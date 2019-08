In questi giorni non si sta facendo altro che parlare del caos da cui è stato travolto il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Tutto ha avuto inizio dopo la fine della relazione tra il primo tronista gay Claudio Sona e la sua scelta dell'epoca Mario Serpa. Dopo un bel po' di tempo dalla fine della loro storia, infatti, l'ex corteggiatore ed ex opinionista del programma, ha tirato fuori alcune indiscrezioni che hanno avuto lo scopo di ledere la credibilità del programma.

Il ragazzo asserì che la redazione fosse a conoscenza del fatto che Claudio fosse fidanzato durante il suo trono.

Accuse simili sono pervenute anche negli utlimi giorni da parte di Teresa Cilia. Ad ogni modo, nel bel mezzo della bufera, anche l'ex tronista gay ha deciso di rompere il silenzio spezzando una lancia a favore della redazione di Uomini e Donne. Il ragazzo ha detto di aver agito sempre in modo leale e di aver denunciato coloro i quali si sono permessi di affermare il contrario.

Le accuse contro Uomini e Donne e l'intervento di Claudio Sona su Instagram Stories

Le polemiche nate da Mario Serpa sono state alimentate ed integrate da Teresa Cilia. L'ex tronista e collaboratrice di Uomini e Donne pochi giorni fa è intervenuta per accusare la redazione, in particolar modo Raffaella Mennoia, di essere a conoscenza di informazioni molto gravi in merito al programma. Nel caso specifico, le accuse fanno capo al fatto che la produzione fosse a conoscenza dell'esistenza di alcuni flirt interni al programma.

In tutto questo caos è intervenuto anche Claudio Sona. Quest'ultimo ha pubblicato due post, attraverso la modalità Instagram Stories, in cui ha spiegato la sua verità. Il ragazzo ha detto di essersi sempre comportato in modo corretto durante il suo percorso ed ha sollevato da ogni tipo di responsabilità la redazione del programma. Sona non ha nominato il suo ex fidanzato, ma le allusioni si sono rivelate alquanto palesi.

Claudio svela di aver denunciato anche il suo ex e preannuncia nuove rivelazioni

Claudio, infatti, ha detto di aver anche querelato tutte quelle persone che, in passato, si sono permesse di mettere in dubbio la sua sincerità e il suo percorso. Tra queste, ovviamente, rientra anche Serpa (mai nominato però). L'ex tronista ci ha tenuto a ribadire di non avere molto piacere a parlare della sua vita privata sui social, ad ogni modo, si è sentito costretto a farlo.

Il ragazzo ha anche preannunciato che questo non sarà, purtroppo, l'ultimo post in merito all'argomento, poiché ha il sentore che, molto presto, ci saranno delle novità e delle nuove rivelazioni in merito alla vicenda. Non ci resta che attendere per scoprirlo.