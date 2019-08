A distanza di un po' di giorni dall'esplosione della "bomba" che ha investito tutta la produzione di Uomini e donne, un membro del cast ha deciso di rompere il silenzio e scagliarsi contro tutti quelli che hanno messo in dubbio il talk. Un po' di giorni fa, infatti, Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, ha pesantemente attaccato la redazione, in particolar modo Raffaella Mennoia, alludendo a cose molto gravi.

La Cilia, infatti, aveva detto di essere a conoscenza di informazioni particolarmente compromettenti che potrebbero ledere la credibilità del programma. Ebbene, dopo diverse polemiche, anche la produzione stessa ha deciso di intervenire. Attraverso il profilo di Claudio Leotta, infatti, è stato pubblicato un durissimo sfogo contro la Cilia. Il membro del cast ci ha tenuto a chiarire l'assoluta buona fede e trasparenza dei membri della trasmissione ed ha accusato, in modo velato, Teresa di essere solo alla ricerca di visibilità.

Teresa Cilia e le accuse contro la redazione di Uomini e Donne

Nel corso di queste vacanze estive, la redazione di Uomini e Donne è stata messa a dura prova a causa di pesantissime accuse. Teresa Cilia ha pubblicato una serie di Instagram Stories nelle quali ha accusato la redazione di aver manipolato alcune dinamiche intrinseche al programma. Nel caso specifico, la redazione è stata accusata di essere a conoscenza del fatto che una tronista fosse felicemente fidanzata al di fuori.

Claudio Leotta, dunque, è intervenuto per mettere a tacere, una votla per tutte, tali indiscrezioni. I membri del cast sono sempre stati sinceri ed onesti con il pubblico. Nel momento in cui sono venuti alla luce degli imbrogli, la conduttrice in primis ci ha sempre tenuto a rendere partecipi i suoi telespettatori.

Claudio Leotta interviene per difendere la produzione e attaccare la Cilia

Pertanto, tutte le accuse della Cilia sarebbero assolutamente infondate e mosse dall'unico desiderio di incrementare la propria visibilità e il numero di follower.

Con tale messaggio, Claudio ha voluto parlare a nome suo e di tutti i membri del cast nella speranza che vengano messi a tacere, una volta per tutte, i pettegolezzi in merito alla vicenda.

Nel frattempo, Teresa Cilia pare sia stata diffidata dalla redazione del programma. La ragazza, infatti, dopo aver promesso di raccontare alcune verità molto importanti, si è chiusa in un rigoroso silenzio. Suo marito Salvatore ha spiegato che il motivo di tale scelta risiede nel fatto che la donna sia impossibilitata a parlare a causa di un provvedimento di diffida nei suoi confronti.

Non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.