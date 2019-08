Manca poco più di una settimana al termine delle vacanze estive di Un posto al sole. La storica soap partenopea, ambientata a Palazzo Palladini, ritornerà su Rai 3 lunedì 26 agosto, data che segnerà anche l'inizio della 24^ stagione. Le anticipazioni relative all'ultima settimana di agosto confermano numerose novità per quanto riguarda i protagonisti della serie: Marina continuerà a lottare per provare l'innocenza del padre Arturo, mentre Nadia e Renato saranno sempre più in crisi permettendo così l'avvicinamento di Poggi ad Adele.

Tra tanti problemi, che coinvolgeranno anche Filippo e Serena (dopo il bacio di lei con Leonardo), non potrà mancare anche qualche divertente siparietto. Protagonista indiscusso, da questo punto di vista, sarà Salvatore Cerruti e la sua nuova infatuazione che potrebbe avvicinarlo al dottor Sarti.

Un posto al sole anticipazioni: Sarti potrebbe essere il nuovo amore di Cerruti

Dopo la scoperta della paternità di Lorenzo e la conseguente riappacificazione tra Guido e Mariella, Salvatore Cerruti è rimasto ai margini delle trame di Un posto al sole, limitando la sua partecipazione a qualche breve e divertente siparietto.

Stando a quanto riportano le anticipazioni relative alle puntate in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, però, il vigile si troverà a discutere delle sue pene d'amore con Silvia (di ritorno da Indica, dopo la visita a Teresa) anche se sarà indeciso se seguire o meno i suoi consigli. Successivamente, Tiziano fraintenderà alcune affermazioni di Michele mentre Salvatore continuerà ad avere occhi solo per la sua nuova fiamma.

Ma chi sarà il fortunato? Considerando l'avvicinamento intrattenuto con il dottor Sarti negli ultimi tempi, tutto fa pensare ad un possibile interesse sentimentale proprio per lui.

Trame Un posto al sole: Sarti somiglia molto a Michele

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate di fine agosto (al ritorno della pausa estiva), Cerruti sarà sempre più concentrato nella sua nuova infatuazione.

Sebbene non si precisi il nome della persona che conquisterà il suo cuore, gli indizi fanno pensare al dottor Sarti, il collega di Ornella con il quale Salvatore si è imbattuto al termine della 23^ stagione. Del passato di tale medico non si sa molto, ma è innegabile una certa somiglianza proprio con Michele, per il quale Sasà prova un debole da sempre. Sarà proprio il suo aspetto fisico il punto di partenza per la nascita di una nuova storia?

In attesa di scoprire gli sviluppi del caso, segnaliamo che anche Cosimo Alberti, l'interprete di Salvatore, ha trovato l'amore e si unirà in matrimonio al suo compagno Cristian il prossimo 13 settembre.