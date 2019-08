Continuano ad arrivare succose anticipazioni da Beautiful in merito alle puntate americane che andranno in onda a fine agosto.

Archiviata la scoperta dalla finta morte di Beth Spencer e, almeno momentaneamente, le sofferenze di Steffy, gli spoiler relativi alla settimana dal 19 al 23 agosto si concentrano sulla reazione di Thomas e le indagini del detective Sanchez. Quest'ultimo arresterà Flo Fulton per il ruolo attivo avuto nell'adozione di Phoebe, ma concentrerà le sue ricerche anche su altro: il possibile coinvolgimento di Thomas nella morte di Emma Barber.

Il rampollo Forrester si rivedrà dopo alcuni giorni di sparizione e il suo obiettivo sarà convincere Hope a non firmare i documenti dell'annullamento. Ma il loro incontro, che avrà luogo nella casa sulla scogliera, potrebbe avere un esito nefasto.

Anticipazioni Beautiful 19-23 agosto: l'annuncio del detective Sanchez

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate in onda dal 19 al 23 agosto si aprono con la decisione di Ridge, Brooke e Hope di denunciare Flo per la finta adozione.

La giovane Logan, in particolare, sarà furiosa con la cugina e finirà persino con schiaffeggiarla. La Fulton verrà così assicurata alla giustizia e lo stesso accadrà a Reese Buckingham che verrà arrestato, anche se ciò accadrà 'off-screen'. Zoe e Xander, invece, verranno licenziati di sana pianta dalla Forrester Creations. E mentre Wyatt vivrà dei sentimenti contrastanti facendo i conti con i sentimenti per Flo, il detective Sanchez farà visita a Ridge e lo informerà di avere cominciato ad indagare sul possibile coinvolgimento di Thomas sull'incidente che ha causato la morte di Emma Barber.

Nel frattempo, Justin verrà incaricato di preparare i documenti per l'annullamento del matrimonio di Hope e Thomas nonché di porre fine, anche davanti alla legge, alla finta adozione di Beth/Phoebe.

Trame Beautiful prossima settimana: Thomas raggiunge Hope

Mentre le puntate italiane di Beautiful sono in vacanza, le trame americane continuano a sconvolgere i telespettatori di tutto il mondo con una lunga serie di colpi di scena.

Nella programmazione prevista tra il 19 e il 23 agosto, Thomas verrà informato della decisione di Hope di ricorrere all'annullamento del matrimonio. E mentre Ridge si sfogherà con Brooke ammettendo di avere commesso molti errori con il figlio, il rampollo Forrester chiederà alla baby-sitter Amalia di favorire il suo incontro con Douglas. In tale occasione Thomas sarà durissimo con il bambino, accusandolo di avere spiattellato la verità sull'identità di Phoebe.

Ma sarà soprattutto la puntata di venerdì 23 agosto a lasciare il pubblico con il fiato sospeso. In tale data, infatti, Thomas raggiungerà Hope sulla casa sulla scogliera per un ultimo disperato confronto con lei al fine di convincerla a cambiare idea sull'annullamento del matrimonio. E proprio tale incontro potrebbe avere tragiche conseguenze per le famiglie Logan e Forrester, annunciate dagli spoiler relativi alla settimana successiva.