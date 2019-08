Daniele Dal Moro potrebbe essere uno dei nuovi tronisti di Uomini e donne. Questa è l’indiscrezione che sta circolando in queste ore sul web. Terminate le vacanze estive, una nuova stagione televisiva sta per riaprire i battenti. In questi giorni è caccia ai nuovi protagonisti che saranno seduti sulla sedia più ambita d’Italia, per trovare la persona della della loro vita.

Dopo i numerosi rumorsi, gli addetti ai lavori hanno inserito tra i possibili protagonisti del dating di Canale 5, anche Daniele Dal Moro.

L’ex gieffino in effetti avrebbe tutte le carte in regola per partecipare al programma. In passato era già stato selezionato come corteggiatore di Sonia Lorenzini ed ora che ha chiuso la relazione con Martina Nasoni tutto potrebbe essere possibile.

Nell’ultimo periodo Dal Moro spesso fa dei viaggi a Roma ed il tutto genera il sospetto che il giovane possa essere andato nella Capitale per concludere gli ultimi dettagli con la redazione.

A testimoniare la la notizia trapelata è arrivato anche il commento di una fan della Nasoni. Nello specifico la ragazza, rivolgendosi a tutte le persone che ancora credono in un ritorno di fiamma con Martina ha scritto: “Ma queste illuse che ancora credono che tra te e Dal Moro c’è qualcosa, quando lui poi oggi è andato a Roma per fare il nuovo tronista. Illuse, vi siete chieste cosa ci fa lui oggi a Roma?” In merito ai pettegolezzi, il diretto interessato al momento ha preferito la via del silenzio.

Intanto ha rifiutato Temptation Island

Daniele Dal Moro nelle scorse ore ha deciso di interagire con i suoi follower. Incalzato dalla domanda di un fan: “Andresti mai a Temptation”, l’ex gieffino ha fatto sapere di aver già declinato la proposta. Con tutta probabilità Mediaset avrebbe dato la possibilità a Daniele di far parte del cast in veste di tentatore. La sua risposta poi è stata accompagnata da un emoticon piuttosto spiritosa che indica il segno delle corna.

Per quanto riguarda le domande su Martina Nasoni, l’ex gieffino ha lasciato intendere di aver continuato a sentire la sua ex. A dire il vero sarebbe stata la Nasoni a scrivere al veronese, per darle del matto dopo aver fatto un tuffo in mare. Tuttavia anche in questo caso Daniele avrebbe replicato: “Mi ha detto che sono matto, come se non lo avesse capito”. Infine, in merito ad un presunto flirt tra la 'ragazza col cuore di latta' e Gaetano Arena, Daniele Dal Moro ha risposto di non essere interessato.

Ricordiamo che tra Daniele e Gaetano non è mai corso buon sangue nella Casa.