Lunedì 26 agosto, dopo la consueta pausa estiva, Un posto al sole è tornata in onda con la nuova stagione. La soap partenopea, ormai punto fermo del palinsesto di Raitre, continua a collezionare ottimi risultati in termini di share, proponendo al suo numeroso pubblico colpi di scena inaspettati e straordinarie rivelazioni. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda fino da lunedì 2 fino a venerdì 6 settembre non fanno eccezione e si concentrano, in particolare, su due personaggi: Arturo e Marina. La donna, sempre più decisa a dimostrare l'innocenza del padre, si scontrerà con la reticenza del suo avvocato che le consiglierà di abbandonare la battaglia legale per dedicarsi alle già precarie condizioni di salute di Arturo.

Marina, tuttavia, deciderà di proseguire e proprio grazie alla sua caparbietà riuscirà a contattare il figlio di Rosato (Giorgio Borghetti) anche lui determinato a scoprire la vera identità dell'assassino di suo padre. A quel punto Arturo - già completamente appagato per aver ritrovato la figlia - metterà in atto un gesto che potrebbe far saltare i piani della Giordano.

Anticipazioni Upas al 6 settembre: Filippo sospetta un flirt tra Serena e Leonardo

Ma le anticipazioni di Un posto al sole non si fermano alla complessa vicenda privata che riguarda Marina Giordano.

Negli episodi in onda la prima settimana di settembre, largo spazio sarà dedicato anche alla delicata situazione che coinvolge il triangolo formato da Filippo, Serena e Leonardo. Sartori noterà infatti un'eccessiva confidenza tra la moglie e l'amico di Tommaso. Una situazione che lo porterà a litigare duramente con la Cirillo e a cercare chiarimenti proprio in Leonardo. Tuttavia, le spiegazioni dell'uomo non convinceranno totalmente Filippo che continuerà a meditare su un possibile tradimento della moglie.

Problemi sentimentali colpiranno anche la coppia formata da Renato e Nadia. L'uomo, accantonato il processo a carico di Manlio, deciderà di palesare tutto il suo interesse nei confronti di Adele. Una situazione che lo porterà a trascurare la sua compagna e che rischierà di compromettere il già precario rapporto tra i due.

Vittorio decide di aiutare Alex nella gestione della trattoria

Infine, gli spoiler si concentrano sul difficile momento che attraverserà Alex.

La ragazza, sempre più pressata dai problemi familiari, troverà inaspettatamente aiuto da Vittorio che deciderà di aiutare la fidanzata nella gestione della trattoria di sua madre. Un progetto che il giovane Del Bue deciderà di estendere anche a Patrizio. Il fratello minore di Diego, tuttavia, si mostrerà reticente nell'accettare la proposta dell'amico e chiederà al ragazzo del tempo per vagliare tutte le opzioni a sua disposizione.