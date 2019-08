Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. A partire dal 26 agosto prenderà il via la 24ª stagione che ruoterà innanzitutto intorno a Marina Giordano che, desiderosa di dimostrare una volta per tutte l'innocenza del padre, non esiterà a fare una mossa azzardata che potrebbe rivelarsi piuttosto pericolosa per lei. Intanto il noto settimanale 'TelePiù' ha rivelato che, nei prossimi episodi, la Giordano apprenderà che Fabrizio Rosato, il figlio dell'uomo ucciso anni addietro, è diventato un imprenditore.

Marina si esporrà pericolosamente

Marina incontrerà l'avvocato Leone per essere aggiornata sulla situazione del padre. Il legale le comunicherà che, purtroppo, si tratta di una faccenda complicata, non nascondendole che sarà quasi impossibile riportare a galla la verità a distanza di diversi anni.

Nonostante ciò la donna non si arrenderà e, ferma nella sua decisione di riabilitare Arturo ormai in precarie condizioni di salute, andrà avanti per la sua strada, arrivando anche a compiere un gesto inatteso che potrebbe avere delle conseguenze negative per lei.

Prossimamente la Giordano scoprirà, in maniera del tutto casuale, che il figlio della persona assassinata, Fabrizio Rosato, è ormai diventato uno stimato imprenditore.

Renato si interesserà ad Adele trascurando Nadia

Nel corso delle puntate di 'Un posto al sole' in onda la prossima settimana, ci si soffermerà anche sul personaggio di Adele Picardi. Infatti, il processo a carico di Manlio giungerà al termine e, inevitabilmente, la donna comincerà a manifestare una certa ansia in attesa della sentenza.

Accanto a sé, oltre alla figlia Susanna e all'amica Giulia, avrà anche Renato che dimostrerà di nutrire un interesse sempre maggiore nei confronti di Adele, cominciando a trascurare la compagna Nadia.

Il rientro dalle vacanze

Silvia, di rientro dalle vacanze a Indica, cercherà di trovare un modo per far sì che tra Otello e Teresa possa tornare il sereno dopo la crisi che si è abbattuta sul loro rapporto di coppia.

Alex avrà sempre più problemi nel gestire le numerose responsabilità che sono piombate sulle sue spalle, e non saprà a chi chiedere aiuto. Vittorio, dopo aver trascorso un periodo di ferie con Guido, Mariella e il piccolo Lorenzo, penserà che ormai sia giunto il momento di prendere una decisione tra Alex e Anita. Roberto Ferri, desideroso di concretizzare al più presto i suoi progetti di lavoro, continuerà a mettere sotto pressione Serena e Filippo.

Infine Tiziano fraintenderà il comportamento di Michele verso Cerruti, con quest'ultimo che non riuscirà a distogliere i propri pensieri dalla sua nuova infatuazione.