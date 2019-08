Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca trasmessa da oltre un mese che sta riscuotendo un enorme successo in Italia. Nelle puntate trasmesse mercoledì 21 agosto su Canale 5, dopo l'appuntamento con Una Vita, Deniz Kaya prenderà le difese di Asuman Piran quando sarà accusata da Ferit Aslan e Nazli di aver raccontato al musicista che si sono sposati per finta.

Bitter Sweet: riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Bitter Sweet, andate in onda il 20 agosto su Canale 5, abbiamo visto Demet rimanere impietrita quando ha scoperto che Deniz (Hakan Kurtas) ha avuto un bruttissimo incidente con la sua motocicletta. Il musicista, infatti, è stato portato in ospedale in seguito ad uno scontro contro un camion, riportando una ferita al braccio. Di conseguenza Asuman (Ilayda Akdogan) si è offerta di prendersi cura di lui destando lo scalpore della moglie di Hakan.

In questo frangente la Kaya ha chiesto al fratello di testimoniare contro l'Aslan per cercare di impedirgli di prendere Bulut in affido.

Asumam, intanto, ha capito le nozze tra Nazli e il ricco manager sono false tanto che questi ultimi hanno temuto che potesse raccontare tutto in tribunale. Intanto Hakan Onder ha assoldato Tahir tra i suoi seguaci. Dall'altra parte anche Fatos e Engin sono a conoscenza che la cuoca ha sposato Ferit (Can Yaman) per il bene del figlio dei defunti Zeynep e Demir.

Deniz prende le difese di Asuman dalle accuse di Nazli e Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, riguardanti le puntate 55 e 56 trasmesse mercoledì 21 agosto su Canale 5 rivelano che Deniz deciderà di affrontare Ferit e Nazli (Ozge Gurel) dopo aver scoperto che le loro nozze erano una farsa. La coppia, a questo punto, accuserà subito Asuman di aver tradito il loro patto ma, nella circostanza, il Kaya prenderà le sue difese.

Inoltre Hakan e Demet saranno particolarmente interessati alla sorella della cuoca in quanto vogliano che collabori con loro alla realizzazione di un piano. Fortunatamente la Piran respingerà la proposta degli Onder sebbene all'inizio dia il suo consenso.

Lite tra il Kaya e l'Aslan

Il musicista e Ferit, intanto, avranno un violento litigio prima di entrare al processo. Nell'aula di tribunale il Kaya darà l'impressione di voler remare contro l'Aslan per l'affidamento del piccolo Bulut.

Ma ecco arrivare il giorno tanto atteso dove la coppia temerà che il fratello di Demet riveli al giudice che il loro matrimonio è una farsa. Come proseguirà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulla serie tv che sta infiammando l'Italia.