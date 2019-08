Una nuova e avvincente puntata di Una vita attende i telespettatori nella giornata di venerdì 16 agosto, nel consueto orario delle 13,40 su Canale 5 e dove vedremo come il colonnello Valverde si sia messo sulle tracce di Silvia, scomparsa nel nulla poco prima di presenziare ad una cena a casa sua. Le anticipazioni rivelano che la Reyes è stata rapita da un misterioso uomo che si scoprirà essere una vecchia conoscenza della donna.

Samuel intanto, in carcere con l'accusa di aver assassinato il padre, chiederà aiuto a Liberto, il quale riuscirà a trovare le prove per scagionare l'amico. In pasticceria invece, farà la sua comparsa il misterioso Indiano, giunto ad Acacias per regolare i conti con Pena e sarà Flora a difendere il pasticcere colpendo in testa il malcapitato.

Anticipazioni Una vita: Liberto riesce a far scarcerare Samuel

Molti colpi di scena attendono i telespettatori nel nuovo episodio del 16 agosto, dove vedremo che Samuel chiederà aiuto a Liberto per essere scagionato dalla terribile accusa di omicidio.

Il minore degli Alday infatti, chiederà all'amico di trovare le prove che lo discolpino, sostenendo che il ferma carte che lo incastrerebbe, era presente in casa di Ursula al momento della presenza di Cristina Novoa, e quindi in un momento successivo alla data della morte di Jaime. Liberto quindi, si introdurrà in casa della dark lady per cercare una fotografia che testimoni quanto dichiarato da Samuel. Il marito di Rosina riuscirà nel suo compito e il giovane Alday verrà scarcerato proprio nel giorno del funerale del padre.

Una vita, puntata del 16 agosto: Flora uccide l'Indiano e viene arrestata

I fan di Una vita rimarranno con il fiato sospeso anche per le vicende legate a Pena e Flora, con quest'ultima che si macchierà di un delitto per difendere il pasticcere. La donna infatti, colpirà alla testa con una pentola, il misterioso Indiano, giunto a La Deliciosa per vendicarsi di Pena. Se in un primo momento l'uomo sembrerà essere solo ferito, successivamente perderà la vita, con il conseguente arresto di Flora, trattenuta in carcere con l'accusa di omicidio.

Leonor intanto, verrà a sapere da Eva, che la donna ha mentito ed è stata pagata da Pena per farlo, La Hidalgo si renderà conto che il suo amato le ha sempre detto la verità, anche se in questo momento, il giovane si ritroverà ad affrontare il problema legato all'arresto della sorella.

Questo e molto altro nel nuovo episodio di Una vita, in onda il prossimo 16 agosto a partire dalle 13,40 su Canale 5.

