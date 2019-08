Continua l'appuntamento con l'appassionante telenovela Una vita, campionessa di ascolti su Canale 5. Dalla settimana entrante, lunedì 19 agosto, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap scritta da Aurora Guerra, nel quale si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo al salvataggio di Carmen, mentre Ursula incomincerà a dare i primi segni di follia.

Una Vita, le trame della settimana 19-24 agosto

Gli spoiler sulle prossime puntate di Una Vita svelano che Esteban riuscirà a salvare Silvia dal rapimento di Blasco. Non appena rientrerà nella sua abitazione la Reyes saprà che Arturo sta perdendo la vista, mentre Blanca confiderà a Leonor che sua madre è scappata insieme a Moises. Di conseguenza i fratelli Alday si dirigeranno a Valencia per trovare la Dicenta e il piccolo.

Flora al contrario, correrà il rischio di ricevere la condanna a morte, mentre Diego e la sua amata ritroveranno il figlio sfruttando il momento di pennichella del guardiano: tuttavia i due uomini attimi dopo avranno una colluttazione. Intanto Carmen sparirà dalla clinica, mentre Rosina apprenderà che Leonor ha una storia amorosa con il Barbosa. Nello stesso momento Ursula si infurierà tantissimo non appena si accorgerà che suo nipote non è più dove l'aveva lasciato, per questo motivo si scaglierà violentemente contro Samuel.

Nel frattempo, Trini e Ramon si recheranno a Cabrahigo con Lolita e Antonito Palacios.

Gli spoiler della prossima settimana di Una Vita inoltre, ci rivelano che Blanca e i consanguinei Alday, al contrario, organizzeranno un piano nei minimi dettagli per far diventare matta Ursula che sarà già stordita per la sparizione improvvisa del nipotino. Arturo intanto, confiderà a Silvia che da alcuni mesi è malato di cataratta, mentre Pena si prenderà la colpa per l'omicidio dell'indiano e di conseguenza Flora verrà immediatamente rimessa in libertà.

Antonito rimane ferito in un incidente

Sempre le anticipazioni di Una Vita dal 19 al 24 agosto 2019, rivelano che la Dicenta saprà che Carmen è rimasta viva dopo la pugnalata al basso ventre e proverà ancora a vendicarsi. I Palacios saranno vittime di un brutto incidente durante il viaggio di rientro con Antonito che rimarrà trafitto ad una gamba. Esteban al contrario, lascerà Acacias per andarsene in Groenlandia mentre la Dicenta totalmente stordita, punterà un pugnale al collo di Leonor per poi girare la parte della lama affilata verso sé stessa: fortunatamente Liberto arriverà in tempo sottraendola alla morte.

In quel momento la morosa di Diego inizierà ad avere pena e a sentirsi in colpa. Il Valverde intanto, non troverà il modo giusto per spiegare a Silvia i particolari della sua patologia, mentre il giovane Palacios avrà in mente un'idea per sgrassare i tergi cristalli.

Ursula saprà che Carmen ha ottenuto riparo nel sottotetto delle sue amiche. In questo posto Fabiana eviterà alla dark lady di portarla via. Poco dopo la domestica confiderà alla mamma di Cayetana di essersi innamorata di Riera tanto da domandargli perdono per il rapimento compiuto nel trascorso verso i suoi confronti.

Per finire, la Dicenta ricatterà Samuel di distruggerlo e lo incolperà di aver dato il via al decesso sia di Jaime che all'imboscata alla carrozza dove c'erano dentro la moglie incinta e il suo consanguineo.