Torna lo spazio dedicato allo sceneggiato “Una Vita”. I prossimi episodi italiani si preannunciano abbastanza movimentati. Al centro delle trame ancora una volta ci sarà il piccolo Moises, che dopo essere stato rapito dallo zio Samuel Alday, si ammalerà. Quest’ultimo non si limiterà soltanto a far soffrire Blanca e Diego, poiché si dispereranno per le pessime condizioni di salute in cui verserà il figlio, visto che farà il possibile per impedire alla coppia di prelevare il bambino dall'ospedale.

Nel capitolo numero 813, il maggiore degli Alday perderà completamente le staffe, dato che dopo aver architettato un piano con l’aiuto del detective Riera per potersi ricongiungere con il figlio, si indirizzerà verso un’altra via d’uscita. Diego a causa dei dubbi di Blanca deciderà di uccidere il fratello per recuperare il frutto del suo amore una volta per tutte.

Moises finisce in ospedale, Samuel corrompe il dottore del nipote

Nelle puntate in programmazione in Italia tra qualche settimana, Samuel dopo essersi liberato di Ursula facendola rinchiudere in un sanatorio, deciderà di portare avanti la sua vendetta.

L’obiettivo del minore degli Alday sarà quello di impedire a Diego e Blanca di lasciare Acacias 38 con figlio dopo averli aiutati a ritrovarlo. I genitori del piccolo Moises proprio quando cominceranno a fidarsi di Samuel, apprenderanno tramite l’investigatore Riera che a far assaltare la loro carrozza quando erano sul punto di fuggire è stato proprio il loro parente. Dopo aver fatto questa sconvolgente scoperta, i due adulteri faranno subito ritorno a casa ed entreranno in preda allo sconforto poiché Carmen gli comunicherà che Samuel ha rapito il loro bambino.

La Dicenta Junior e il cognato faranno un sospiro di sollievo, poiché il minore degli Alday gli farà sapere che Moises si trova in ospedale a causa della febbre alta. Blanca e Diego pur essendo convinti che il frutto del loro amore si sia ammalato per colpa di Samuel, non si scaglieranno contro il diretto interessato. Quest’ultimo intanto corromperà il dottor Guillen per impedire alla coppia di portare via il figlio dalla struttura sanitaria. Il medico incaricato a prendersi cura della piccola creatura si sentirà in colpa, e cercherà di portare Samuel sulla retta via.

Inigo salva il dottor Guillen, Diego non uccide il fratello grazie a Blanca

Blanca non appena si accorgerà che Moises non ha nessun malessere, sarà sul punto di darsi alla fuga con il piccolo, ma proprio quando si appresterà a concludere il suo piano con l’aiuto di Diego farà un passo indietro. La figlia di Ursula riterrà necessario far rimanere il suo bambino sotto le cure dei medici quando lo vedrà stare male.

A quel punto Blanca spererà che il dottor Guillen possa salvare suo figlio, senza sospettare affatto che in realtà è complice di Samuel. In seguito quest’ultimo stanco delle lamentele del medico deciderà di ucciderlo quando gli dirà di non voler più curare suo nipote, ma per fortuna non riuscirà nel suo intento grazie all’intervento di Inigo. Il dottore finirà per confessare a Blanca e Diego che è stato il minore degli Alday a causare la malattia del piccolo Moises.

Quando il dottor Estevez farà sapere ai due adulteri che loro figlio sta per guarire, Samuel ordinerà all'infermiera di non consentire alla coppia di portare via Moises. Ad un certo punto Diego invece di seguire il consiglio di Riera, tenterà di porre fine all'esistenza di Samuel. Fortunatamente il figliastro maggiore di Ursula non si macchierà le mani di sangue grazie a Blanca che lo farà ragionare. Quest’ultima dirà al suo amato di mantenere il piano concordato se vorranno recuperare Moises.