La maggior parte dei redattori di Uomini e donne, nel giorno di Ferragosto, ha usato Instagram per pubblicare un lungo messaggio di risposta a Teresa Cilia e agli attacchi che ha fatto soprattutto a Raffaella Mennoia. Michele Perna e Claudio Leotta, tra gli altri, hanno replicato all'ex tronista siciliana definendo infondate le cose che dice su quello che accadrebbe dietro le quinte del programma: la ragazza, inoltre, è stata accusata di fare tutto questo per accrescere la sua popolarità sui social network.

Gli autori di U&D difendono Raffaella Mennoia

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 15 agosto, alcuni autori storici di Uomini e Donne si sono esposti sui social network sulla faccenda che tiene banco sul web da più di una settimana: i ripetuti attacchi che Teresa Cilia ha fatto soprattutto a Raffaella Mennoia.

"Siamo stati in silenzio fino ad oggi nella speranza che alcune persone, che non nominiamo, riflettessero sulle assurde dichiarazioni che hanno fatto", inizia così il comunicato che molti redattori hanno condiviso sulla loro bacheca di Instagram.

Secondo i collaboratori di Maria De Filippi, l'unico motivo per il quale Teresa e pochi altri ex protagonisti del programma si sono scagliati contro il loro operato, è quello di accrescere il loro numero di followers e garantirsi così un maggior numero di sponsorizzazioni da fare.

"Abbiamo letto cose infondate e anche offensive, come ad esempio che la redazione e Raffaella fossero a conoscenza del fatto che una tronista fosse fidanzata.

Chi ci segue, sa che non è così", hanno precisato gli addetti ai lavori prima di ricordare al pubblico che ogni "inganno" è sempre stato smascherato in tempi record sia da loro che dalla conduttrice del dating-show. Claudio Leotta&Co hanno aggiunto che chi sta puntando il dito contro il loro gruppo di lavoro, lo fa soltanto per avere visibilità, sfruttando la forte risonanza mediatica che hanno sia loro che la trasmissione di Canale 5.

La redazione smentisce attriti interni con la Mennoia

In merito alle affermazioni di Teresa Cilia su in presunto astio che gran parte degli autori di U&D proverebbero nei confronti di Raffaella Mennoia, i diretti interessati hanno fatto sapere: "Siamo un gruppo coeso e unito dalla stima reciproca, dall'impegno che ci mettiamo".

"Noi ci vogliamo bene", hanno concluso i collaboratori di Maria De Filippi nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Da quando si è scatenato il caos attorno al lei e al suo lavoro, la Mennoia è letteralmente sparita da Instagram: dopo aver minacciato Teresa e Mario Serpa di ricorrere alle vie legali al termine delle vacanze, l'autrice ha preferito defilarsi, lasciando ai suoi amici e colleghi il compito di difenderla da tutte le malelingue.