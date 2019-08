Torna l'appuntamento con le novità su Una vita, lo sceneggiato di Aurora Guerra, arrivato alla sua quarta stagione in Italia. Nelle puntate spagnole trasmesse dal 19 al 23 agosto sull'emittente La 1, Lolita e Carmen dimostreranno di non andare d'accordo, mentre Mauro San Emeterio aiuterà Felipe Alvarez Hermoso a ritrovare la fidanzata Marcia svanita nel nulla.

Una Vita: Lolita e Carmen ai ferri corti

Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate trasmesse da lunedì 19 a venerdì 23 agosto in Spagna, rivelano che Genoveva tenderà una mano a Marcia solo con l'intenzioni di avvicinarsi a Felipe.

La donna, infatti, chiederà aiuto all'avvocato per rimpatriare i militari impegnati nella guerra in Marocco noleggiando una nave. Nonostante questo, l'Alvarez Hermoso deciderà di non invitare la Salmeron al suo fidanzamento ufficiale con la fidanzata. Lolita, intanto, si lamenterà delle faccende domestiche svolte da Carmen, sebbene Ramon e Antonito credano che vadano d'amore e d'accordo.

Il ritorno di Mauro ad Acacias 38

Cinta e Emilio decideranno di fuggire insieme informando Camino del loro piano.

Inoltre chiederanno a Josè di aiutarli a trovare un impiego in Argentina. Intanto ad Acacias 38 tornerà Mauro San Emeterio, che sarà accolto abbraccia aperte da tutti i vicini. L'ispettore, infatti, confiderà al suo amico Felipe che Teresa Sierra è purtroppo deceduta. Emilio, invece, confesserà al giovane Palacios di voler raggiungere l'America del sud insieme a Cinta. Poco dopo, il ragazza apprenderà che Felicia ha chiamato Ledesma.

Marcia scompare nel nulla

Le trame spagnole di Una Vita, rivelano che i rapporti tra Carmen e Lolita saranno sempre più ai ferri corti mentre Emilio informerà la figlia di Josè che è tutto pronto per partire per Buenos Aires, se non scoprisse il motivo della chiamata di sua madre a Ledesma. Nel frattempo, Genoveva e Ursula Dicenta abbandoneranno il ricco quartiere mentre l'Alvarez Hermoso organizzerà la festa di fidanzamento.

Peccato che Marcia svanisca nel nulla pochi minuti prima di presenziare all'evento.

Padre e figlio Palacios sospetteranno che Carmen sia in attesa di un bambino mentre Ledesma intenderà sposare Felicia, se Emilio non si opponesse con tutte le forze. Per questo motivo, Cinta informerà i genitori che il giovane Pasamar ha rinunciato a lasciare Acacias 38. Felipe, invece, temerà che sia successo qualcosa di terribile alla fidanzata, tanto da scontrarsi con Ursula in mezzo alla strada.

San Emeterio aiuta l'Alvarez Hermoso a ritrovare la fidanzata

Carmen perderà la pazienza, tanto da esploderà contro Lolita dinnanzi a Ramon mentre Ledesma e Felicia annunceranno il loro fidanzamento all'intero quartiere, che guarderà con sospetto la nascita di questa relazione. La Dicenta, invece, negherà di essere coinvolta nella scomparsa di Marcia. Ma ecco che Mauro San Emeterio comincerà a fare delle indagini a proposito.

Purtroppo l'ispettore non troverà indizi che indicano che la fidanzata dell'avvocato sia stata rapita. Di conseguenza, l'Alvarez Hermoso penserà che quest'ultima lo abbia abbandonato di sua spontanea volontà.