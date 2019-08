Dopo due settimane di pausa estiva, lunedì 26 agosto Un posto al sole ripartirà con i nuovi episodi della 24° stagione. Gli attori e le storie faranno un salto temporale di due settimane che ci trasporterà direttamente ai giorni nostri riallineandoci alla time line reale, come da tradizione della soap partenopea. Nelle nuove puntate verrà dato ampio spazio al personaggio di Marina Giordano; la donna sarà più che mai desiderosa di ottenere giustizia per suo padre, ma la sua volontà di riabilitare in fretta il nome di Arturo potrebbe metterla seriamente nei guai.

Nel frattempo rientreranno a Napoli Filippo e Serena che, dopo essersi goduti le meritate vacanze, dovranno subito affrontare Roberto Ferri. Infine verrà mostrata la drammatica fine del processo a Manlio Picardi e tale storyline coinvolgerà in modo diverso più personaggi. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 26 al 30 agosto.

La mossa azzardata di Marina

Marina (Nina Soldano) deciderà di incontrare l'avvocato Aldo Leone (Luca Capuano) per essere aggiornata sui progressi legati alla situazione giudiziaria di Arturo (Massimiliano Iacolucci), ma non sembreranno esserci novità confortanti.

La Giordano, desiderosa di ottenere nel modo più veloce possibile la riabilitazione per suo padre, finirà per commettere un'azione molto azzardata che potrebbe causarle diversi problemi. Questa mossa molto impulsiva della donna, dettata dalla disperazione, potrebbe mettere la donna in serio pericolo.

Tornano Filippo e Serena

Dopo essersi goduti le meritate vacanze lontano dallo stress e i problemi, faranno finalmente ritorno a Napoli Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro).

La coppia non farà in tempo a rientrare che verrà subito braccata da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), l'uomo a quanto pare sarà smanioso di tornare a lavoro e cercherà di convincerli subito a rituffarsi a capofitto nella gestione della loro impresa di chartering.

Termina il processo a Manlio

Finalmente si arriverà alle battute finali del processo a carico di Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro).

Nel frattempo gli inquilini di Palazzo Palladini attenderanno con ansia che venga emesso il verdetto finale. Giulia (Marina Tagliaferri) e Renato (Marzio Honorato) cercheranno di dare supporto morale ad Adele (Sara Ricci), la donna sarà fortemente preoccupata dall'esito del dibattimento. Anche Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) condivideranno la stessa ansia convinti che l'atteggiamento di Adele in tribunale possa aver pregiudicato il risultato del processo.