Torna lo spazio dedicato a Una vita, lo sceneggiato iberico che narra le vicende appassionanti di alcune famiglie altolocate all'interno di un palazzo signorile della Madrid del diciannovesimo secolo. Nelle puntate in programma da lunedì 26 a sabato 31 agosto su Canale 5, Ursula Dicenta verrà internata in manicomio, mentre Arturo Valverde si farà convincere da Silvia a sottoporsi a un intervento per risolvere i problemi alla vista.

Una Vita: l'arrivo di Koval

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate trasmesse da lunedì 26 a sabato 31 agosto su Canale 5, rivelano che Arturo confesserà ai vicini che sta perdendo la vista, mentre Silvia racconterà a Felipe di aver trovato un luminare in grado di curarlo. Peña, invece, è convinto di essere condannato a morte, intanto Flora lo consola durante la sua visita in prigione.

La Barbosa, a questo punto, chiederà all'Alvarez Hermoso di difendere il vero Cervera dall'accusa di omicidio. Nel frattempo Koval, il padre di Ursula corrotto da Samuel (quest'ultimo d'accordo con Blanca e Diego), incontra la figlia. L'anziano uomo ordinerà a Mendez di rinchiudere la Dicenta in manicomio. Nel mentre il dottor Taronji consiglierà al Valverde di sottoporsi a un intervento chirurgico agli occhi.

Ursula rinchiusa in sanatorio mentale

I fratelli Barbosa riapriranno La Deliciosa, mentre Blanca cercherà di far capire alla madre che Moises è ancora vivo; tutto ciò avverrà un attimo prima che Ursula venga portata nell'istituto psichiatrico. Antoñito, invece, sarà accusato di trascurare il lavoro da parte della moglie.

Successivamente Ursula verrà portata in sanatorio mentale e tutti i vicini rimarranno stupefatti quando la vedranno con la camicia di forza e trascinata via da alcuni infermieri.

Intanto Arturo continuerà a rifiutare di essere operato, mentre Flora vorrebbe vendere l'attività commerciale per pagare un avvocato a Peña. Infine Ramon Palacios si arrabbierà moltissimo con il figlio quando scoprirà che ha ingigantito il suo malessere.

Arturo accetta di operarsi alla cataratta

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita, trasmesse la prossima settimana, svelano che Blanca e Diego decideranno di trasferirsi a Huelva.

Samuel rivelerà a Ursula che porterà a termine ciò che lei non ha fatto: uccidere Moises. Blanca, ignara del pericolo, chiederà all'Alday di trasferirsi insieme a loro a Huelva. Lucia, invece, tornerà ad Acacias 38, dove troverà solo Felipe ad accoglierla, visto che Celia è partita per l'Inghilterra per trovare Tano. Allo stesso tempo, Donna Susana cercherà di convincere il Palacios a comprare la Deliciosa.

Arturo accetterà di sottoporsi all'operazione alla cataratta.

Samuel si dispererà per la partenza di Blanca a Huelva, intanto con il fratello Diego divideranno l'eredità del loro padre. Più tardi Diego riceverà un messaggio da Riera, che gli affermerà di avere notizie di Muñiz, cioè colui che aveva assalito la carrozza in cui viaggiavano lui e Blanca. Intanto Iñigo rifiuterà l'offerta di Ramon. Il Valverde riceverà una lettera dalla figlia, che gli verrà consegnata da Susana prima di entrare in sala operatoria. Infine Felipe studierà il caso di Pena per cercare di capire come scagionarlo dall'accusa di omicidio.