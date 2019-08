Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una vita, lo sceneggiato campione di ascolti delle reti Mediaset. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 19 a sabato 24 agosto su Canale 5 Blanca Dicenta e Diego Alday riusciranno finalmente a riabbracciare Moises mentre Antonito Palacios si ferirà ad una gamba nel viaggio di ritorno ad Acacias 38. Infine Fabiana salverà Carmen dalla vendetta di Ursula.

Una Vita: Blanca e Diego ritrovano Moises

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate da lunedì 19 a sabato 24 agosto, rivelano che Esteban salverà Silvia dal sequestro di Blasco.

Una volta a casa la Reyes scoprirà che Arturo sta diventando cieco mentre Blanca confesserà a Leonor che sua madre è fuggita insieme al piccolo Moises. Per questo motivo i fratelli Alday si recheranno a Valencia per rintracciare nonna e nipote. Flora, invece, rischierà la pena capitale mentre la Dicenta e Diego troveranno il figlio, approfittando di un momento di distrazione dello scagnozzo. Carmen, intanto, scomparirà dall'ospedale mentre Rosina scoprirà che Leonor ha una relazione con il Barbosa. Allo stesso tempo Ursula si arrabbierà moltissimo quando non troverà più suo nipote al punto da inveire come una furia contro Samuel.

Flora viene scarcerata grazie a Pena

Intanto Trini e Ramon raggiungeranno Cabrahigo insieme a Lolita e Antonito Palacios. Blanca e i fratelli Alday, invece, metteranno in atto una stratagemma per far impazzire Ursula sempre più fuori controllo per la mancanza di notizie sul nipote. Arturo, intanto, confesserà a Silvia che soffre di cataratta mentre Pena si accuserà della morte dell'indiano tanto che Flora verrà subito scarcerata. Infine la Dicenta scoprirà che Carmen è sopravvissuta alla coltellata al ventre e cercherà di vendicarsi.

Antonito ferito durante un incidente

I Palacios avranno un incidente nel viaggio di ritorno con Antonito che resterà ferito ad una gamba. Esteban, invece, partirà per la Groenlandia mentre la Dicenta, sempre più fuori di testa, punterà un coltello alla gola di Leonor per poi rivolgersi la stessa arma contro se stessa. Fortunatamente Liberto riuscirà a salvarle la vita. In questo frangente l'amata di Diego comincerà ad accusare dei rimorsi di coscienza.

Arturo, intanto, non riuscirà a raccontare a Silvia i dettagli della sua malattia mentre il giovane Palacios ideerà una nuova invenzione per pulirei tergi cristalli.

Fabiana salva Carmen

La darklady scoprirà che Carmen ha trovato rifugio tra le sue amiche di soffitta. Qui Fabiana impedirà alla Dicenta di portarla via. Più tardi la serva confesserà alla madre di Cayetana di essere innamorata di Riera tanto da chiederle perdono per il sequestro effettuato in passato nei suoi confronti.

Infine la Dicenta minaccerà Samuel di rovinarlo e lo accuserà di aver provocato la morte sia di Jaime che l'assalto alla carrozza dove c'erano a bordo la moglie ed il fratello.