Manca poco più di un mese al debutto su Canale 5 della prima edizione Vip di Amici. È prevista per il prossimo 23 settembre, infatti, la messa in onda della puntata inaugurale del talent show condotto con molta probabilità da Michelle Hunziker. Il sito Tvblog, in queste ore, ha accostato due personaggi molto conosciuti al cast del format Mediaset: l'attrice Laura Torrisi e la soubrette Pamela Camassa.

I nomi nuovi per il cast di Amici Vip

Amici di Maria De Filippi sta per diventare Vip: tra un mese circa, infatti, Canale 5 trasmetterà un'edizione assolutamente inedita del talent show, dedicata ai personaggi famosi che sono disposti a mettere in mostra le loro qualità nel canto, nel ballo e nella recitazione. Le notizie che sono trapelate fino a oggi sul cast del format, condotto molto probabilmente da Michelle Hunziker, sono ancora poche e non ufficiali.

Nella tarda mattinata di martedì 20 agosto, però, Tvblog ha provato a regalare qualche interessante indiscrezione su due donne che avrebbero sostenuto il provino e sarebbero vicinissime alla firma del contratto.

Stando a quello che si legge in rete, potrebbero entrare nella scuola più famosa d'Italia: Laura Torrisi (ex concorrente del Grande Fratello, attrice e storica compagna di Leonardo Pieraccioni) e Pamela Camassa (showgirl, ex concorrente di Tale e Quale Show e La Talpa, e fidanzata di Filippo Bisciglia).

I protagonisti del primo Amici Vip, comunque, dovrebbero essere annunciati a breve: la prima puntata delle sei previste, infatti, attualmente è fissata al prossimo 23 settembre.

Il 'no' di Marisa Laurito

Oltre ad accostare Laura Torrisi e Pamela Camassa ad Amici Vip, Tvblog ha fatto sapere che una famosa attrice ha gentilmente rifiutato la proposta di Mediaset per prendere parte al format: stiamo parlando di Marisa Laurito che, stando a insistenti rumors, avrebbe detto "no" al talent dopo averne appreso il meccanismo contorto e ricco di eliminazioni ogni sera.

Un altro personaggio famoso che invece sarebbe vicino alla firma, è Joe Bastianich: qualche settimana fa, infatti, è stata la rivista "Chi" a diffondere il gossip sulla sempre più probabile presenza dello chef americano nel cast del programma presentato da Michelle Hunziker da fine settembre. Potrebbero mettersi in gioco nella scuola più famosa d'Italia anche: Martina Nasoni (la vincitrice dell'ultimo GF), Marco Carta, Paolo Conticini, Pamela Prati e Teresa Langella di Uomini e Donne.

La prima edizione Vip di Amici, dunque, durerà sei settimane: al termine di questi sei appuntamenti in prime time, Canale 5 darà spazio al Grande Fratello Vip 4,condotto da Alfonso Signorini, da novembre e per almeno tre mesi.