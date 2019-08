Dopo essere stata per giorni una delle protagoniste indiscusse del Gossip con i suoi attacchi a Raffaella Mennoia, ultimamente Teresa Cilia sembra essersi parecchio defilata. Le notizie che aveva promesso di dare sul presunto comportamento scorretto della redattrice di Uomini e donne, infatti, non sono mai state rese pubbliche, pare a causa di una diffida che la ragazza avrebbe ricevuto dai "piani alti".

Oggi, dopo un periodo di silenzio, la siciliana è tornata attiva su Instagram per dare appuntamento ai suoi fan a brevissimo: l'ex tronista si è anche complimentata con chi sta commentando questa faccenda con intelligenza.

Teresa si espone su IG: 'Stupita da persone intelligenti'

Da quando ha iniziato a circolare la voce che sarebbe stata diffidata dalla Fascino (la società di proprietà di Maria De Filippi) per le dichiarazioni offensive che ha fatto su un'autrice di Uomini e Donne, Teresa Cilia sembrava essere quasi sparita dai social network.

Le uniche Stories che la ragazza ha fatto su Instagram di recente, sono quelle nelle quali promuoveva prodotti dimagranti oppure per la cura del corpo.

Nel primo pomeriggio di oggi, però, la siciliana ha deciso di mostrarsi nuovamente ai fan in alcuni video che ha registrato a casa prima di andare al lavoro. Oltre a consigliare ai suoi followers un programma in Tv, l'ex tronista ha detto un paio di frasi che hanno immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati di gossip.

"Ci sentiremo in questi giorni", ha promesso la giovane alle tante persone che da oltre una settimana aspettano di ascoltare dalla sua voce le scomode verità, delle quali sarebbe a conoscenza soprattutto riguardo all'operato di Raffaella Mennoia nel backstage.

Prima di salutare tutti, inoltre, Teresa ci ha tenuto a complimentarsi con chi sta commentando questa vicenda con intelligenza: "Sono davvero stupita".

Botta e risposta tra la Cilia e la redazione di U&D

Le dichiarazioni che ha fatto oggi Teresa su Instagram, arrivano dopo un lungo botta e risposta a distanza tra lei e alcuni membri della redazione di Uomini e Donne. Da quando la siciliana ha deciso di attaccare pubblicamente Raffaella Mennoia, sono stati in tanti ad esporsi per prendere le parti di quest'ultima: Lucia Chironni, responsabile del Trono Over, ha fatto sapere che non sono vere le voci secondo le quali la Cilia sarebbe stata diffidata da loro.

La collaboratrice di Maria De Filippi, inoltre, ha raccontato che l'ex tronista avrebbe chiesto alla Fascino una raccomandazione per entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip: di fronte al "no" degli addetti ai lavori, pare che la ragazza abbia deciso di vendicarsi sparando a zero soprattutto sulla redattrice romana.