In molti si ricorderanno di Andrea Offredi, ex popolare tronista di Uomini e donne, considerato uno dei più belli tra coloro che sono approdati alla trasmissione di Maria De Filippi. Archiviata l'esperienza nel dating-show, il giovane bergamasco ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo e della televisione, infatti da qualche anno è uno dei postini di C'è posta per te, il people-show dei sentimenti di Canale 5 condotto sempre dalla De Filippi.

In queste ore, Andrea sta facendo parlare di sé per una serie di dichiarazioni rilasciate sui social network, nelle quali ha rivelato di essere vittima di uno stalker già da qualche tempo. Il modello ha anche aggiunto che ormai non ne può più di questa persona, soprattutto da quando ha cominciato a infastidire i suoi cari.

Andrea Offredi vittima di uno stalker: la denuncia social

L'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto preoccupare i suoi numerosi follower, raccontando della brutta storia nella quale - suo malgrado - si è ritrovato coinvolto.

Andrea ha svelato che già da un po' di tempo c'è qualcuno che lo "stalkera" e questa situazione, ovviamente, sta iniziando a non andargli più bene, poiché questa persona misteriosa starebbe cominciando a infastidire anche i suoi familiari e gli amici più stretti.

Il 31enne lombardo ha esordito dicendo che da diverso tempo c'è un "furbacchione" che si diverte a "stalkerarlo". Subito dopo ha aggiunto che fino a quando il soggetto in questione si era limitato ad infastidire soltanto lui, aveva cercato di farsi scivolare addosso l'intera vicenda non dandole troppa importanza.

Tuttavia di recente la situazione sarebbe peggiorata, perché questo misterioso individuo avrebbe cominciato a prendere di mira anche coloro che fanno parte della vita di Offredi.

"La cosa non mi va più bene", ha detto Andrea, che a quanto pare comincia ad essere stufo di questo stalker. Di conseguenza, ha voluto chiedere scusa pubblicamente a tutte le persone che sono in contatto con lui e che purtroppo si sono ritrovate impelagate in questa fastidiosa vicenda.

Il duro sfogo di Andrea contro lo stalker: 'Sto prendendo già provvedimenti'

"Mi dispiace se si debbano trovare coinvolte in queste ca... per colpa di qualche sfigata/o", ha chiarito Offredi, che subito dopo ha puntato pesantemente il dito contro quest'anonimo stalker, dicendo che evidentemente ha una vita misera e triste.

Non è mancato poi un avvertimento rivolto allo sconosciuto. L'ex tronista, infatti, ha anticipato che sta già prendendo dei seri provvedimenti nei confronti di questa persona.

Immediata la reazione dei fan che seguono Andrea su Instagram, i quali si sono schierati dalla sua parte e lo hanno invitato a rivolgersi direttamente alle autorità competenti per risolvere quest'incresciosa vicenda che lo sta mettendo sotto pressione.