Siamo giunti finalmente alla 76ᵃ edizione della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il Festival avrà inizio oggi, mercoledì 28 agosto 2019 e termineranno il 7 settembre.

Per la cerimonia di apertura sono molti i personaggi attesi al Lido.

Alessandra Mastronardi: la madrina di questa 76^ edizione

Sarà l'attrice Alessandra Mastronardi la madrina della 76esima edizione [VIDEO]della Mostra del Cinema di Venezia.

In tutto il suo fascino, la giovane trentatreenne è arrivata ieri, 27 agosto, al Lido in motoscafo, pronta per l'obiettivo dei numerosi fotografi e giornalisti.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dell'evento con Rai Movie a partire dalle 18.45 di oggi. Per chi è impossibilitato a seguire la diretta, può collegarsi al canale 24 del digitale terrestre a partire dalle 22.50 per seguire l'evento in differita.

E' la stessa Rai a dedicare una fitta programmazione alla 76^ edizione del Festival del Cinema di Venezia con speciali e approfondimenti durante tutti i giorni, sino alla Cerimonia di Chiusura prevista il 7 settembre 2019, con le premiazioni dei vincitori.

