Jack Vanore torna a parlare sui social dopo che è stato tirato in ballo da Mario Serpa nella 'polemica dell'estate' che riguarda il mondo di Uomini e donne. L'opinionista, però, non ha soltanto replicato all'ex corteggiatore che lo ha accusato di essere una 'marionetta' della redazione assieme a Gianni Sperti, ma ha anche parlato del suo futuro all'interno del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, rivelando che al momento non sa se farà parte del cast della prossima edizione, dato che non ha ancora ricevuto notizie da parte della redazione stessa.

La confessione di Jack Vanore su Uomini e donne: 'Non so se ci sarò, non ho l'ufficialità'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Jack Vanore su Instagram ha ribadito ancora una volta di essere molto affezionato a Uomini e donne, che considera un po' la sua seconda famiglia. Ecco perché Jack ha ammesso che gli farebbe molto piacere poter tornare in studio nelle vesti di opinionista ma ha svelato che al momento non ha ancora ricevuto l'ufficialità da parte della produzione e quindi non sa ancora con certezza se ci sarà oppure no nel cast.

"Qualsiasi decisione andrà super bene", ha dichiarato Jack sul suo profilo Instagram, aggiungendo poi che a questo punto bisognerà aspettare e vedere cosa succederà nel corso delle prossime settimane. Le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne sono previste a partire da fine agosto, anche se il programma tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre, come sempre alle ore 14.45 su Canale 5.

Ma come vi dicevamo, Jack in queste ore si è espresso anche sulla polemica che ha aizzato Mario Serpa, il quale ha usato parole molto dure nei confronti della redazione di Uomini e donne, dopo aver visto che il suo ex Claudio Sona, accusato di aver preso in giro la redazione ai tempi del trono, si trovava in vacanza ad Ibiza con alcuni degli autori della trasmissione.

Le parole di Jack dopo le accuse mosse da Mario Serpa: 'Mi dispiace per lui'

Anche Jack Vanore e Gianni Sperti sono stati tirati in ballo in questa polemica, al punto da essere stati definiti gli 'scagnozzi' della redazione guidata da Raffaella Mennoia.

Ebbene, Jack ha deciso di replicare alle accuse mosse da Mario Serpa, dicendo di aver visto velocemente qualcosa e che tutto sommato non sa neppure lui cosa pensare.

Jack ha ricordato che è stato proprio Mario a tornare con Claudio Sona dopo che venne fuori tutta la polemica del suo trono e ha aggiunto che in tutta questa faccenda emerge che Mario non è sereno. "Mi dispiace per lui più che altro", ha dichiarato Jack Vanore.

Arriverà un ulteriore replica da parte del Serpa? Vi terremo aggiornati.