Soltanto alcune settimane fa Paola Di Benedetto aveva annunciato la fine della sua relazione con Federico Rossi. La notizia ha sorpreso molti fan della coppia che da tempo li seguono sui social. Nessuno dei due aveva infatti fatto trapelare nessun segnale di crisi, anzi fino a poco tempo prima dell'annuncio entrambi si trovavano insieme. A rivelare quanto accaduto è stata la stessa ex di Francesco Monte, che sul suo profilo Instagram aveva scritto che Federico Rossi le aveva mancato di rispetto, non entrando però nello specifico della situazione.

Secondo alcune pagine di Gossip, il bel cantante potrebbe aver tradito la donna con Emma Muscat. Queste voci molto insistenti sul web non sono state però mai confermate, ma neanche smentite dai diretti interessati. Nelle scorse ore, i due ex fidanzati si sarebbero incontrati in un locale e ciò avrebbe indotto i fan a pensare e sperare in un ritorno di fiamma.

Gossip, l'incontro tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto

Sui social, la Di Benedetto si è mostrata più delusa che mai da Federico Rossi nel comunicare ai suoi fan la fine della relazione.

Il ragazzo invece, è apparso molto provato agli occhi dei suoi fan e con la voglia di recuperare il rapporto stroncato. Diversi sono stati infatti i video e le foto di testi di canzoni da lui scritti che sembravano essere dedicati proprio alla donna e alla sua relazione con lei. Alcune ore fa, il blog 'Il Vicolo delle News' ha pubblicato una foto che ritrae i due ragazzi insieme in un locale. I tanti fan hanno così iniziato a pesare ad un possibile ritorno di fiamma tra i due, che potrebbero magari essersi incontrati per un chiarimento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Per scoprire come stanno andando le cose tra Federico e l'ex Madre Natura, non resta che attendere che siano i diretti interessati a comunicarlo apertamente ai loro seguaci. Entrambi sono infatti molto attivi sui social e amano comunicare con chi li segue.

La Di Benedetto paparazzata con Andrea Damante

Soltanto pochi giorni fa, Paola Di Benedetto e Andrea Damante sono stati fotografati insieme in locale mentre si divertivano ad Ibiza.

In tanti hanno iniziato a pensare che tra i due potesse esserci del tenero, visto che Damante aveva smesso di farsi vedere con Sara Croce, con la quale era stato paparazzato in atteggiamenti intimi. Ad avvalorare l'ipotesi di un flirt tra il "Dama" e la Di Benedetto è stato anche un gesto di Federico che non è passato inosservato: il ragazzo ha tolto il "segui" su Instagram al bel dj, proprio in concomitanza con l'uscita della foto che ritraeva l'ex di Giulia De Lellis e Paola insieme.

I seguaci del ragazzo non credono assolutamente che questa possa essere una semplice coincidenza.