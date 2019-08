È passato ormai più di un mese dalla fine delle registrazioni di Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Canale 5 campione di ascolti di questa stagione televisiva. Tuttavia i protagonisti del reality sono tornati ad essere attivi sui social da poco meno di una settimana. E così in molti pongono delle domande ai partecipanti tra cui a Sabrina, che è stata indubbiamente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione con il suo fidanzato Nicola. La donna è stata duramente presa di mira sui social al punto da dare una risposta che ha spiazzato tutti.

Sabrina ha ipotizzato che potrebbe essere già in dolce attesa.

L'attacco di Sabrina contro una follower: 'E se fossi già incinta di Nicola?'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che una follower l'ha accusata sui social di non poter dare un figlio a Nicola dato che tra lei e il suo compagno, con il quale ha scelto di tornare insieme al termine del reality, ci sono diversi anni di differenza. Tenendo conto che la donna abbia superato già i 40 anni d'età qualcuno ha ipotizzato che Sabrina non potesse più restare incinta ma la sua risposta ha letteralmente spiazzato tutti.

"Ma chi ti ha detto che io non gli darò un figlio? E se io fossi già incinta?" - ha risposto la donna sui social, lasciando così i fan a bocca aperta. In buona sostanza la Martinengo ha lasciato intendere che potrebbe essere già in dolce attesa e che lei e il suo fidanzato (Nicola Tedde) hanno capito di essere ancora fortemente innamorati dopo l'esperienza vissuta assieme a Temptation Island.

La donna ha poi scritto che lei ad un suo figlio augurerebbe di vivere un amore come quello che c'è tra lei e Nicola con un uomo più piccolo, più grande, bianco o nero: per lei non fa la differenza, l'importante che ci sia un sentimento vero e autentico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Le dure parole della Martinengo sul tentatore: 'Non me ne frega di lui'

"E per favore non parlare così" - ha aggiunto Sabrina rivolgendosi all'utente che ha l'ha criticata sui social. La piemontese non ha gradito il fatto che la follower, attraverso certe esternazioni, facesse passare Nicola per la parte dello 'smidollato'. Insomma una presa di posizione decisamente dura quella di Sabrina che non le ha certamente mandate a dire ipotizzando anche la sua prima gravidanza.

In queste ore, inoltre, Sabrina è tornata a parlare anche della sua esperienza nel villaggio delle tentazioni con il single Giulio che ha cercato più volte di baciare lasciandosi andare a carezze e morsi che non sono passati inosservati. Parlando del tentatore la donna ha ammesso che non avrebbe piacere di rivederlo dopo l'avventura a Temptation Island. "Non me ne frega di sapere qualcosa di lui" - ha dichiarato Sabrina che ormai ha occhi solo per Nicola.