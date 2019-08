Venerdì 9 agosto andrà in onda l'episodio finale della 23° stagione di Un posto al sole, la soap però riprenderà lunedì 26 agosto dopo solo due settimane di pausa. In questi giorni stanno iniziando a trapelare sempre più dettagli sulla nuova serie: dopo la lunga pausa, dovuta alla sua reale gravidanza, Valentina Pace vestirà nuovamente i panni di Elena Giordano; Ilenia Lazzarin ha confermato il ritorno di Viola, infine presto verrà inserito un nuovo personaggio maschile.

Torna Elena Giordano

Valentina Pace è apparsa in alcune stories sul set di Un posto al sole, a conferma che presto tornerà nel ruolo di Elena Giordano. L'attrice aveva lasciato la soap, per alcuni mesi, per mettere al mondo la sua piccola Matilde. L'ultima volta che è apparsa sullo schermo, Elena aveva deciso di trasferirsi a Londra per gettarsi alle spalle la tormentata storia con Valerio Viscardi (Fabio Fulco).

La giovane Giordano quindi presto rientrerà in Italia assieme a sua figlia Alice (Fabiola Balestriere). A questo punto resta da capire quali siano le motivazioni che la porteranno a tornare a Napoli e in quale storyline verrà coinvolta. Al momento sua madre Marina (Nina Soldano) è intenta a far scagionare il padre Arturo (Massimiliano Iacolucci) prima che muoia a causa di una malattia terminale: tuttavia non è chiaro se Elena riuscirà ad interagire con il nonno, di cui dovrebbe ignorare l'esistenza.

Il ritorno di Viola Bruni

Da pochi giorni Ilenia Lazzarin ha comunicato ai fan, attraverso il suo profilo Instagram, che sarebbe tornata a vestire i panni di Viola Bruni, con l'inizio della nuova stagione di Un posto al sole. Al momento non c'è nessun dettaglio sulla storyline che la vedrà coinvolta, ma il fatto che lei abbia rappresentato Upas alla cerimonia di apertura dei palinsesti rai, lascia sperare che l'attrice verrà impegnata maggiormente nei nuovi episodi.

Arriva un nuovo personaggio

Presto al cast di Un posto al sole si aggiungerà un nuovo attore. Al momento non ci sono molti dettagli, ma sono stati forniti alcuni indizi interessanti per capire chi possa essere. Si tratta di un personaggio maschile dall'aspetto molto avvenente che ha già lavorato nella fascia del day time. Questo lascia pensare che questo misterioso attore potrebbe aver già recitato in una soap tra Il Paradiso delle signore, Vivere e CentoVetrine.

Per quanto riguarda il suo ruolo invece non ci sono molti informazioni a parte il fatto che, prima della fine della stagione in corso, si sarebbe parlato di lui senza mostrarlo nello schermo il che indurrebbe a pensare al padre di Mia: ma di questo, attualmente, non c'è nessuna conferma ufficiale.