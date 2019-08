Dopo aver fatto una romantica proposta di matrimonio a Susanna, Niko dovrà affrontare un piccolo dilemma, quando Beatrice tornerà allo studio Navarra desiderosa di essere riassunta. A quel punto il giovane Poggi e Susanna dovranno prendere una difficile decisione. Nel frattempo Mia farà preoccupare Alex e gli abitanti di Palazzo Palladini, mentre Elena darà una pessima notizia a sua madre. Di seguito le trame e le anticipazioni dettagliate di tutti gli episodi che andranno in onda dal 9 al 13 settembre.

Elena e Alice tornano a Napoli

Lunedì 9 settembre

Andrea proverà a parlare con la piccola Mia per farla riflettere e donarle nuovamente il buonumore, nel frattempo Alex potrebbe ricevere una tremenda delusione da Vittorio in merito alla loro relazione. Elena e Alice faranno ritorno a Napoli rendendo Marina molto felice, ma purtroppo la sua allegria durerà poco poiché la donna dovrà fare i conti con una pessima notizia. Serena proverà a riproporre a Filippo il progetto del Bed and Breakfast ma la sua idea peggiorerà la situazione della coppia.

Beatrice torna allo studio Navarra

Martedì 10 settembre

Patrizio informerà Vittorio che Anita è intenzionata a dire ad Alex tutta la verità. Il giovane Del Bue si precipiterà al caffè Vulcano per evitare l'irreparabile. Nel frattempo Alex riceverà una telefonata da parte della mamma, la ragazza potrà finalmente sfogarsi ma non si renderà conto che in quel momento Mia sta ascoltando tutto. Elena dirà a Marina che ha deciso di trasferirsi definitivamente a Londra assieme a sua figlia Alice.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

La donna dopo avere avvisato sua madre si appresterà a dare la difficile notizia anche ad Andrea. Allo studio Navarra, Susanna e Niko si confronteranno con Beatrice. I due analizzeranno con attenzione la sua richiesta di tornare a lavorare con loro, e alla fine decideranno di darle un'altra possibilità. Raffaele e Ornella si dedicheranno premurosamente a Diego.

Mia prende una decisione inaspettata

Mercoledì 11 settembre

Alex riceverà finalmente una buona notizia in ambito lavorativo, ma nel frattempo sua sorella Mia farà qualcosa di molto avventato.

Renato, deciso a rimettersi in forma, si sottoporrà a un massacrante ciclo di esercizi, ma purtroppo per lui i risultati non saranno affatto quelli sperati. In ansia per Diego, attualmente senza lavoro, Raffaele avrà un'idea che potrebbe aiutarlo.

Franco e Vittorio aiutano Alex

Giovedì 12 settembre

Disperata per quello che è accaduto, Alex si impegnerà nella ricerca della piccola Mia e otterrà anche l'aiuto di Franco e Vittorio, tuttavia trovarla non sarà per niente semplice. Diego accetterà di buon grado l'offerta di Renato, rendendo Raffaele molto soddisfatto. Marina otterrà finalmente il permesso di vedere suo padre.

Renato fa impazzire Diego

Venerdì 13 settembre

Serena proverà a riappacificarsi con Filippo. Mia farà ritorno alla Terrazza e sarà accolta con molto calore ed entusiasmo. Renato si lamenterà in modo spropositato del suo infortunio e il povero Diego dovrà farne le spese.